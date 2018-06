Nigéria mellett a hőséggel is meg kell küzdenie az izlandiaknak - 17 órától élőben

Az európai csapat szombaton 1-1-es döntetlent játszott a kétszeres vb-győztes, Lionel Messivel felálló argentinokkal, s feltett szándéka, hogy továbbjusson a csoportjából, újabb fejezettel gazdagítva történetét, amely az egyik legkülönlegesebb a nemzetközi futball elmúlt éveit tekintve. Az északiak most több szempontból is kemény feladat előtt állnak, mivel egyrészt riválisuk, az első meccsén a horvátokkal szemben 2-0-ra alulmaradt afrikai csapat szeretné megszerezni első pontjait, másrészt az előrejelzés szerint 30 fok feletti hőmérséklet várja őket Volgográdban, ez tíz fokkal több, mint az első fellépésük alkalmával. "Természetesen beszéltünk a várható körülményekről. Megpróbálunk a lehető legjobban felkészülni, vitaminokkal és ilyesmikkel" - mondta Helge Kolvidsson, az izlandiak másodedzője. A válogatott egyébként éppen azért választott egy Szocsihoz közeli főhadiszállást a vb-re, hogy a leginkább észak-európai klubokban szereplő játékosok megfelelően tudjanak akklimatizálódni a számukra szokatlan hőmérséklethez. Amíg az izlandiak először, addig a nigériaiak már hatodszor vannak ott a vb-n, s háromszor (1994, 1998, 2014) továbbléptek a kieséses szakaszba is. A két együttes eddig egyszer találkozott egymással, még 1981-ben egy barátságos mérkőzésen, amelyet az európai gárda nyert meg 3-0-ra.



Az afrikai csapat eddig öt győzelmet aratott a vb-ken, minden alkalommal európai ellenfél volt "az áldozat", igaz, utóbbi három meccsét viszont elvesztette. Még rosszabb a mérleg az utóbbi 13 vb-találkozóját tekintve, ezek közül ugyanis csak egyen gyűjtötte be a három pontot - 2014-ben, Bosznia-Hercegovina ellen -, és három döntetlen mellett kilencszer kikapott, ráadásul utóbbi 11 vb-meccse közül haton gólt sem szerzett. Az izlandiak ezzel szemben a mostani vb-t és a 2016-os Európa-bajnokságot figyelembe véve hat mérkőzésen kétszer nyertek, háromszor döntetlent játszottak és csak egyszer kaptak ki. Az elsősorban kontratámadásokra építő európai gárdának nem jó hír, hogy kulcsjátékos szélsője, Johann Berg Gudmundsson megsérült Argentína ellen, így a pénteki szereplése erősen kérdéses, a játékmester, Gylfi Sigurdsson viszont - aki éppen felépült a vb-rajtra - végigjátszotta az első összecsapást, s várhatóan a Nigéria elleni találkozót is vállalja. Az afrikaiak német szövetségi kapitánya, Gernot Rohr azt mondta: kötelező győzniük Izland ellen. A válogatott csatára, Odion Ighalo is azt ígéri, ezúttal sokkal több helyzetet fognak kidolgozni, mint tették azt a horvátok ellen, amikor mindössze kétszer találták el a kaput. "Az izlandiak elleni mérkőzés teljesen más lesz. Támadni akarunk, helyzeteket kialakítani, mert gólok csak ezekből születnek" - mondta a FIFA honlapjának a kínai Csangcsun Jataj támadója. Az oroszországi tornán eddig csupán egy afrikai csapat tudott győzni, Szenegál Lengyelország ellen. A volgográdi találkozó pénteken 17 órakor kezdődik, a játékvezető az új-zélandi Matthew Conger lesz. Várható kezdőcsapatok: Nigéria: Uzoho - Shehu, Troost-Ekong, Balogun, Idowu - Ndidi, Etebo - Moses, Obi Mikel, Iwobi - Ighalo.

Izland: Halldórsson - Sevarsson, R. Sigurdsson, Arnason, Magnusson - J. Gudmundsson, Halfredsson, Gunnarsson, Bjarnason - G. Sigurdsson - Finnbogason.