Nincs afrikai továbbjutó, több mint két millió néző a helyszínen

A 2,54-es mérkőzésenkénti gólátlag - egyelőre - elmarad a négy évvel ezelőttitől, ugyanis Brazíliában meccsenként 2,67 találat született, ugyanakkor a mostani szám jobb, mint a 2002-es, a 2006-os és 2010-es világbajnokságé. A 11 város 12 stadionjában eddig 2 178 894 néző tekintette meg az összecsapásokat, ami 45 394-es átlagot jelent, s ez elmarad az elmúlt három vb nézőszámától, ami elsősorban a létesítmények befogadóképességével magyarázható. A legnagyobb csalódást kétségkívül a címvédő németek okozták, akik már csoportkörben búcsúztak. Érdekesség, hogy amióta 32 csapatos a világbajnokság, az összes európai címvédő - 2002-ben Franciaország, 2010-ben Olaszország, 2014-ben Spanyolország és idén Németország - már az első körben kiesett. A legérdekesebb továbbjutás Japánhoz fűződik, mivel a vb-k történetében először fordult elő, hogy egy csapat a kevesebb sárga lapjának köszönhetően lépett tovább. A nemzetközi szövetség (FIFA) égisze alá tartozó versenyeken is csak másodjára történt meg, de akkor sem továbbjutás múlt rajta, ugyanis a 2016-ban a női U20-as vb-n az Egyesült Államok és Franciaország között csak a csoportelsőségről döntött a sportszerűségi lista. Szenegál balszerencsés kiesése egyúttal azt eredményezte, hogy a 32 csapatos vb-ken, azaz 1998 óta most először nem jutott egyetlen csapat sem nyolcaddöntőbe Afrikából. Mindössze két válogatott - Egyiptom és Panama - búcsúzott pont nélkül, de minden nemzeti együttes legalább kétszer eredményes volt a tornán. A legtöbb gólt Belgium szerezte kilenccel.



Az egyetlen csapat, amely még nem kapott gólt, a százszázalékos teljesítménnyel 16 közé jutott Uruguay. A dél-amerikaiakon kívül még Belgium és Horvátország maradt hibátlan a csoportkörben. Talán a videobíró bevezetésének is köszönhető, hogy a 48 meccsen összesen 24 büntetőt ítéltek a játékvezetők, s ennek éppen 75 százalékát, azaz 18-at értékesítettek. Szintén kiugróan magas az öngólok száma, mostanáig kilenc született. Ugyanakkor a korábbi tornákhoz képest jóval kevesebb a piros lap, eddig mindössze három futballistát állítottak ki, pedig az elmúlt öt vb-n mindig legalább tizet, ebből négy esetben pedig 17 felett volt a piros lapok száma. Ami érdekességként még kiemelhető, hogy a második félidőben sokkal több gól születik: míg az első 45 percben 47-szer, addig a másodikban 75-ször rezdültek meg a hálók. A hosszabbításokban is sok találat esik, az első játékrész ráadásában ugyan csak három, de a másodikéban 16. Az oroszországi világbajnokság szombattól a nyolcaddöntőkkel folytatódik.