Nincs döntés, jön a hosszabbítás: Oroszország-Horvátország 1-1 (élő)

Negyeddöntő, Szocsi, Fist Olimpiai Stadion. Vezeti: Sandro Ricci (brazil): Akinfejev – Mário Fernandes, Kutyepov, Ignasevics, Kudrjasov – Zobnyin, Kuzjajev – Szamedov, Golovin, Cserisev – Dzjuba.: Sztanyiszlav Csercseszov.Subasic – Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic – Rakitic, Modric – Rebic, Kramaric, Perisic – Mandzukic.Zlatko Dalic.Cserisev (31'), Kramaric (40'): Lovren (35'), Strinic (39')Szamedov h. Erokhin (54'), Perisic h. Brozovic (64'), Cserisev h. Szmolov (67'), Strinic h. Pivaric (74'), Dzjuba h. Gazinsky (80'), Kramaric h. Kovacic (88')Vrsaljko​ sérül meg, le is kell jönnie. Egyelőre a pálya szélén ápolják.Az oroszok kezdik a hosszabbítást. Máris szöglet, Modric rúgja ki.SZmolov éles szögből, Subasic védi. Jön a hosszabbítás!: Dupla Modric-szöglet, majd egy bedobás, nagyon nyomnak a horvátok, de nincs kapura tartó lövés.Subasic kap a combhajlítójához, amint próbálja bent tartani a labdát, majd fájdalmasan csapkodja a földet. Ápolás és 5 perc lesz a hosszabbítás.Kramaric jön le, Kovacic a helyén.: Modric szögletét Vida fejeli fölé, de Lovren szabálytalankodik, ha gól lett volna, akkor se adják meg.Itt a 3. orosz csere, Dzjuba helyére Gazinsky jön.nagy kavarodás az orosz védelemben, Modric viheti rá a védőkre, megsorozzák az orosz kaput, szöglet. Modric lövését Mandzukic fejeli az égbe.: Strinic helyére érkezik Pivaric.Fernandes bedobását Jerohin fejeli fölé.Lejön a gólszerző, Szmolov a helyén.: Perisic le is jön, Brozovic a helyén.Óriási horvát helyzet! Akinfejev a földön, az orosz védelem szanaszét, Kramaric adja középre a kipattanót, de Perisics a kapufára rúgja, onnan kijön a labda.: Kramaric lelkes, jó harmincról legalább ennyivel lő a kapu fölé.Orosz csere, Szamedov helyett Erokhin érkezik.Kramaric ollózik, a védő mellett elmegy, de középre tart a labda, Akinfejev odaér.: Rebic szerez labdát az orosz kapunál, de megelepetésében annyit cselezget, hogy elveszik az oroszok.Szamedov fekteti meg Strinicet, szabadrúgás.Csere nélkül folytatjuk.: Vége is az első félidőnek.2 perc a hosszabbítás.Strinic is besárgul.Modric szögletét kivágják az oroszok. Majd Dzjubát vágja fel Lovren, sárga.: Vrsajlko adja be Perisicnek, mellé.: Zobnyin adná át a jobb oldalra Fernandesnek, csak kiszáll a pályáról a labda.Horvát szabadrúgás, Rakitic lő fölé.Szamedov kapja Dzjubától, Lovren ment végül.Modric szögletét kivágják az orosz, indulnának, de nem jutnak messzire.Rebic labdaszerzés az orosz tizenhatoson belül, Akifejev tolja szögletre. Szöglet után megint Rebic, most fölé fejel.Golovin rúghat szögletet, miután egy orosz bomba Lovrenről megy ki.: Villámgyors orosz akció, Cserisev esik el a végén, kirúgás.A horvátok kezdik a találkozót, ők feketében, piros-fehérben a házigazda oroszok.A legutóbbi öt alkalommal, amikor a vendéglátó ország csapata bejutott a vb-negyeddöntőbe, onnan is tovább tudott lépni. Miközben a horvátoknak rossz emlékeik vannak a vb-rendezők csapatairól, tekintve, hogy 1998-ban a franciáktól (1-2), 2014-ben a braziloktól (1-3) is kikaptak. Ezekben a statisztikai mutatóban bízhatnak az oroszok, az európai riválisok elleni mérlegükben viszont kevésbé. Még Szovjetunióként az 1986-os vb csoportkörében, Magyarország ellen győztek (6-0), azóta nyeretlenek: két döntetlen és öt vereség a mérleg. Ezzel szemben a horvátok csak egy vb-mérkőzésüket veszítették el európai gárdával szemben, miközben egy döntetlen mellett ötször győztek. Az oroszok a spanyolok elleni nyolcaddöntőt megelőzően 1966-ban jutottak tovább utoljára az egyenes kieséses szakaszban, akkor a magyar válogatottat tudták legyőzni (2-1). Azóta két hosszabbításos vereséget szenvedtek, illetve 1982-ben a második csoportkörből nem sikerült kivívniuk az elődöntőbe kerülést. Az orosz és a horvát nemzeti csapat eddig három alkalommal találkozott egymással, a 2008-as Európa-bajnokság selejtezői során mindkétszer gól nélküli döntetlent játszottak, míg legutóbbi összecsapásukon a vendég horvátok 0-1 után a második félidőben fordítottak, és 3-1-re nyertek Rostov-on-Donuban. A 2015 novemberi mérkőzés négy gólszerzője most is kerettag.A nyolcaddöntőben az oroszok a spanyolokkal, a horvátok a dánokkal végeztek 1-1-re, majd a büntetőpárbaj során 4-3-ra, illetve 3-2-re jobbnak bizonyultak. Luka Modric a nemzetközi szövetség (FIFA) honlapjának elmondta: mivel a horvátok régóta nem éltek túl egyenes kieséses szakaszban rendezett mérkőzést nagy tornán - három vb-n és két Európa-bajnokságon már a csoportkörben búcsúztak, két kontinensbajnokságon onnan még továbbjutottak ugyan, de utána rögtön kiestek -, nagyon fontos volt számukra, hogy ezt a terhet, ahogy ő mondta, "majmot", letegyék a hátukról. "Sokszor voltunk pechesek, szükségünk volt végre egy kis szerencsére is, amit megérdemeltünk" - nyilatkozta a Real Madrid középpályása. Hozzátette: az oroszok részéről a túlbiztosított védekezést előtérbe helyező taktikára számít, hasonlóan ahhoz, amit a házigazda együttes a spanyolok elleni nyolcaddöntőben alkalmazott. - "Jól szervezett és kellemetlen ellenfél az orosz válogatott, szurkolói támogatásával valószínű minden esélyt megragad a továbbjutásra." Alekszandr Szamedov szerint ennek az orosz gárdának a legjellemzőbb tulajdonsága a tartása, aminek a vb egyenes kieséses szakaszában nagyon fontos a szerepe, a fizikai állóképességgel együtt. "Ezek nélkül egyik csapatnak sincs esélye" - nyilatkozta a középpályás. Kiemelte: a vb előtt senki nem várta tőlük, hogy akár a nyolc közé is bejuthatnak, így a negyeddöntőben semmilyen teher nincs rajtuk. - "Leginkább a szurkolóinknak szeretnénk örömet szerezni, és továbbjutni." Amíg az oroszok az első két csoportmérkőzésükön nyolc gólt szereztek és tíz lövésük találta el a kaput, addig Uruguay és a spanyolok ellen már csak egyszer voltak eredményesek, és a 210 perc során összesen kétszer találták el a rivális kapuját. Utóbbi két fellépésükön öngólból is pont ennyit értek el. A kiváló támadójátékra hivatott, a csatársorban több klasszist bevetni képes horvátok amúgy is bízhatnak az orosz védelem "gólképességében", a vb-házigazda legutóbbi 14 mérkőzése közül csak egyet úszott meg kapott találat nélkül. Az orosz-horvát összecsapást magyar idő szerint szombaton 20 órától rendezik Szocsiban, és a továbbjutó a svéd-angol párharc győztesével mérkőzik a vb-elődöntőben.