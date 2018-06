Nincs több találgatás: ezért növeszt szakállat Cristiano Ronaldo!

„Ez csak egy viccnek indult. Quaresmával viccelődtünk a szaunában ezzel, aztán megborotválkoztam, de az államon meghagytam. Azt mondtam, ha holnap a spanyolok ellen gólt lövök, akkor a torna végéig meghagyom. Szerencsét hozott, gólt lőttem, és most Marokkó ellen is, úgyhogy most már marad" – mondta.