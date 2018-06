˝Nincsenek rá szavak˝ - a német Bild 4 éve már elsütötte ezt, ma is ezzel a címmel jelent meg - csak más fotóval

Oroszország

„Nincsenek rá szavak" – így jelent meg a Bild 2014. július 9-i címlapja. A csütörtökin is ez áll, csak sajnos a fotó más rajta...Megérdemelten esett ki már a csoportkörben a címvédő német válogatott az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon a német sajtó csütörtöki kommentárjai szerint.A négyesében utolsóként végzett csapat teljesítményét egyöntetűen történelmi kudarcként és szégyenként értékelték.A legnagyobb német lap, a Bild kiemelte, hogy az álomszerű 2014-es vb után most az egész torna "rémálom" volt a válogatottnak, amely nem is érdemelt többet annál, mint hogy története során először ne élje túl a csoportkört. A Dél-Koreától elszenvedett 2-0-s kudarc "egy katasztrofális csoportkör kínos betetőzése" - írták.A Frankfurter Allgemeine Zeitung című lap A világbajnok kora lejárt című vezércikkében kiemelte: már a Mexikó és a Svédország elleni mérkőzés után is lehetett sejteni, hogy közeleg a vég, de a játékosok és szurkolóik "a legszörnyűbb focirémálmukban sem tudták volna elképzelni, hogy az ennyire brutális és vérszegény lesz". A Nationalelf kezdettől fogva "megrázóan ártalmatlan, ötlettelen és totálisan tehetetlen volt" Dél-Korea ellen, pedig ezt az összecsapást szánták "a könnyedség és a gyorsaság új kezdetének" - tette hozzá a szerző.A Die Welt című lap szerint az oroszországi tornán a világbajnoki cím megvédése volt a cél, ami a német labdarúgás legnagyobb sikere lett volna, de éppen az ellenkezője történt, a német futball "mélypontra" jutott. A "kazanyi szégyen" két okból is különösen keserű, először is azért, mert a válogatott megérdemelten esett ki, másodszor pedig azért, mert a kudarc oka nem az ellenfelek ereje, hanem a német csapat gyengesége volt - fogalmazott az újság.Csalódást okoztak a 2014-es világbajnok csapat tagjai, akiknek húzniuk kellett volna magukkal a többieket, különösen Sami Khedira és Mesut Özil. A "Bayern-blokk" pedig nem vitt lendületet a csapatba, a Bayern München válogatott labdarúgói a Bajnokok Ligája áprilisi elődöntőjében a Real Madridtól elszenvedett vereség óta nincsenek formában - írta a Die Welt.A Spiegel Online hírportál A kényelmesség túlereje című kommentárjában kiemelte: "a csapat arra hagyatkozott, hogy valahogy majd úgyis megint minden rendben lesz, de már semmi sincsen rendben ezzel az együttessel". Joachim Löw szövetségi kapitány csapatából már a 2016-os Európa-bajnokság óta hiányzik a jelentősebb tornagyőzelmekhez szükséges minőség, "túl sok sokat nyert játékoson látszik, hogy túl van már pályafutása csúcsán", a Dél-Korea elleni mérkőzésen pedig az egész válogatott "erőtlen, lélektelen, ötlettelen" volt - írták, megjegyezve: a kiesés révén legalább megmenekültek attól, hogy a világbajnokság valamelyik igazi favoritjával kelljen megmérkőzniük.A legtöbb kommentárban külön foglalkoztak a szövetségi kapitány teljesítményével és jövőjével. A Die Welt szerint Joachim Löwből kiveszett a tőle megszokott ösztönös érzék, amely kiváló edzővé tette, ezt jelzi, hogy Matthias Ginter kivételével valamennyi játékosát szerepeltette, mert nem találta meg az ideális összeállítást. Azonban továbbra is ő lehet a megfelelő szakember a válogatott továbbfejlesztésére, ha hajlandó egy új nemzedékre építeni. Lemondása pedig súlyos gondot jelentene, mert nemigen vannak alternatívák - véli az újság.A berlini Der Tagesspiegel szerint viszont Joachim Löw "további foglalkoztatása kizárt" annak ellenére is, hogy meghosszabbították a szerződését 2022-ig. Kizárólag az szól Joachim Löw mellett, hogy nincs más ember a szövetségi kapitányi tisztségre, "de ez nem lehet érv" - írták.A német nyilvánosságra jellemző hangulatot ábrázolja a Chemnitzben megjelenő Freie Presse kommentárja, amely szerint Joachim Löw és Angela Merkel kancellár helyzetében "most van valami közös: mindketten válságban vannak".A szövetségi kapitány már elbukott a "végjátékban", a kancellár éppen előtte áll, Németország pedig "átállt válságüzemmódra: rossz a foci, pocsék a politika és a német kocsikat világszerte pellengérre állítják" - utalt a lap a Volkswagen után egyre több német gyártót elérő dízelbotrányra.A Der Tagesspiegel egy szóval elintézte: "Vége"A The Times pedig így ment ma ki:„A nap, amikor a németek egyszerűen eltűntek"Szport-Ekszpressz: "Ez volt a 2018-as világbajnokság legnagyobb szenzációja. A német válogatott, a címvédő és Konföderáció Kupa-győztes kikapott a Koreai Köztársaságtól, és így az utolsó lett csoportjában. Ezt a Németországot nem lehet sajnálni."Rosszijszkaja Gazeta: "A német válogatott átírta a történelmét. Egy igen erős fejezet került be a négyszeres világbajnok krónikájába, de a németek ezt ritkán fogják olvasgatni. A Nationalelf szenzációszámba menő vereséget szenvedett Dél-Koreától és így már a csoportkör után búcsúzik a tornától."Kommerszant: "A germanománia vége. Folytatódik a hagyomány: a címvédő együttes sorozatban harmadszor esik ki már a csoportszakaszt követően. Az oroszországi vb-n Németország volt az áldozat."Moszkovszkij Komszomolec: "Löw utolsó ordítása - a vb legnagyobb szenzációja: a németek elköszöntek a világbajnoki címtől"Telegraph: "Ezúttal nem volt menekvés, nem volt gól az utolsó másodpercben, és nem volt 90 perc játék, majd a végén a németek győznek"The Sun: "Schadenfreude, főnév (németül): öröm, ami egy másik személy szerencsétlenségével függ össze."Daily Mail: "Isten az égben! A németek kiestek - Nagy-Britanniában pedig szem nem maradt szárazon"L'Équipe: "Büntetés egy csapatnak, amely nem volt az"Kleine Zeitung: "Kipukkadt a világbajnok. A vb elvesztette a címvédőt és egy közönségcsalogató csapatot. Ez utóbbi globálisan értendő: voltak, akik szurkoltak nekik, mások azt szerették volna, ha búcsúznak."Kronen-Zeitung: "Minden idők legnagyobb német blamázsa. 'Megcsináljuk!', tíz nappal ezelőtt, a Mexikótól elszenvedett 1-0-s vereség után még ez volt a jelszó a német táborban. Tegnap óta azonban mindenki tudja: Joachim Löw csapata, a 2014-es világbajnok NEM csinálta meg."Folha de S. Paulo: "A tréner makacssága és a veteránok gyenge teljesítménye vezetett a német vb-fiaskóhoz. Löw nem akart változtatni azután sem, hogy a felkészülési meccseken +sárga lapot+ kapott a csapat."MF Dnes (online): "Viszontlátásra, bajnok!"