Oroszországi labdarúgó-vb és amit a résztvevőkről tudni kell: D csoport

A D csoport programja:

Június 16. 15:00, Moszkva: Argentína–Izland

Június 16. 21:00, Kalinyingrád: Horvátország–Nigéria

Június 21. 20:00, Nyizsnyij Novgorod: Argentína–Horvátország

Június 22. 17:00, Volgográd: Nigéria–Izland

Június 26. 20:00, Szentpétervár: Nigéria–Argentína

Június 26. 20:00, Rosztov: Izland–Horvátország

Izland

Strákarnir okkar

Argentína

Albicelestes (Égszínkék-fehérek)

Horvátország

Vatreni

Nigéria

Super Eagles (Szupersasok)

Heimir Hallgrímsson (izlandi) - kinevezés: 2013. novemberAron GunnarssonIzlandon a labdarúgás sok éven keresztül nem örvendett túlságosan nagy népszerűségnek. Ennek egyik oka, hogy a válogatott nem ért el igazán kiemelkedő eredményeket, kisebb oka az éghajlati viszonyok melynek következtében az ország nagy része lakhatatlan. A világ és az Európa-bajnokság selejtezőinek küzdelmeiben az 1970-es évek óta vesznek részt. A fordulópont a 2000-es évek kezdetén történt, ugyanis ekkortájt lehetett érzékelni, hogy megindult a fejlődés az izlandi labdarúgásban.2004. augusztus 18-án az izlandi válogatott első alkalommal ért el nagy eredményt rangos ellenféllel szemben, amikor is 2–0–ra legyőzte Olaszországot.A 2016-os labdarúgó-Európa-bajnokságon az F csoportba kerültek; Ausztria, Magyarország és Portugália mellé. A nyolcaddöntőben nem kis meglepésre 2–1-gyel kiejtették Angliát, majd a negyeddöntőben a házigazda Franciaország ellen véreztek el.Jorge Sampaoli (argentin) - kinevezés: 2017. júniusLionel MessiA világ egyik legsikeresebb nemzeti válogatottja, amely öt világbajnoki döntőben szerepelt eddig. Tizennégyszer nyerték meg a Copa Américát és háromszor az "extra" latin-amerikai bajnokságot (1941, 1945, 1946). Argentína nyerte az 1992-es konföderációs kupát is. Az olimpiai címet szintén kétszer sikerült elhódítaniuk: 2004-ben és 2008-ban.Brazília és Franciaország mellett Argentínának sikerült eddig megnyernie mindhárom nagy nemzetközi tornát: a FIFA által szervezett labdarúgó-világbajnokságot és Konföderációs kupát, illetve az olimpiai tornát. Mindhárom ország saját kontinensbajnokságát is többször megnyerte. A 2014-es vb-n döntőt játszottak, ahol végül Németország 1-0-ra verte őket.Zlatko Dalic (horvát) - kinevezés: 2017. októberLuka ModricA jelenlegi horvát válogatott 1990-ben, röviddel azelőtt alakult meg, hogy Horvátország kinyilvánította a Jugoszláviától való függetlenségét.A legemlékezetesebb horvát válogatott kétségkívül a kilencvenes évek végén volt. Az 1998-as világbajnokságon a harmadik helyet szerezték meg. Európa-bajnokságra először 1996-ban sikerült kijutniuk. Legjobb eredményük a negyeddöntőbe jutás volt: 1996-ban és 2008-ban.A nagy sikert követően a 2000-es Európa-bajnokságra nem sikerült kijutniuk. A 2002-es, a 2006-os világbajnokságon illetve a 2004-es Európa-bajnokságon egyaránt a csoportkörben végeztek.A 2008-as Európa-bajnokságon a házigazda Ausztriát és Lengyelországot 1–0, míg Németországot 2–1 arányban győzték le a csoportban. A negyeddöntőben Törökország ellen drámai körülmények után tizenegyesrúgásokkal estek ki.A 2010-es Dél-afrikai világbajnokságra nem kvalifikálták magukat. Anglia és Ukrajna mögött a harmadik helyen végeztek a selejtezőben. A 2012-es Eb-n és a 2014-es brazil vb-n a csoportkörben búcsúztak, 2016-ban a nyolcaddöntőig jutottak a kontinenstornán.Gernot Rohr (német) - kinevezés: 2016. augusztusJohn Obi MikelEddig öt alkalommal vett részt a labdarúgó-világbajnokságon, valamint kétszer hódította el a legjobb afrikai nemzetnek járó Afrika-kupát. Afrika egyik legeredményesebb nemzete 1994-ben a FIFA-világranglista 5. helyéig küzdötte magát. Ilyen magas pozíciót még soha, egyetlen afrikai csapatnak sem sikerült elérnie. 2010-es vb-n a csoportkörben búcsúztak, 2014-ben a nyolcaddöntőig jutottak.