Owen is hisz az angol sikerben

"Az utolsó percben vertük meg Tunéziát, legyőztünk egy kocsmai csapatot és eddig egyetlen jó csapattal játszottunk, akiktől ki is kaptunk. Most az ország meg van győződve arról, hogy megnyerhetjük a világbajnokságot. És néhány indok miatt én is kezdek hinni benne" - írta Twitterére Michael Owen, a korábbi angol válogatott labdarúgó. Az angolok ma este Kolumbiával játszanak a legjobb nyolc közé kerülésért.