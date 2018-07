Özil apja lemondaná a válogatottságot a fia helyében

- Ha a helyében lennék, azt mondanám, köszönöm, de ennyi volt - mondta aMustafa Özil, a német válogatottban szereplő Mesut Özil édesapja. Az ügy azért pattant ki, mert a török származású Özil még a torna előtt meglátogatta Recep Tayyip Erdogan török elnököt, amire alaposan berágtak a német szurkolók. Vele tartott Ilkay Gündogan is, aki azóta bocsánatot kért ezért - Özil viszont az eset óta nem szólalt meg.A világbajnokság pocsékul sikerült az Arsenal futballistájának, ami csak olaj volt a tűzre: a szurkolók megtalálták, és azt követelik, kerüljön ki a válogatottból Özil. - Már a világbajnokság előtt, az Ausztria elleni mérkőzésen is kifütyülték, és nem értette, hogy miért. Kilenc éve játszik a válogatottban, világbajnok lett… Mindig azt mondják, ha nyerünk, együtt nyerünk, de ha kikapunk, akkor Özil miatt kapunk ki. Kipfujolták és bűnbaknak kiáltották ki, teljesen megértem, hogy ez bántja. Mesut évek óta példakép. Abszurd ez a helyzet. Imádja Németországot, ezt be is bizonyította, ezért nem sportszerű, hogy bűnbakot csináltak belőle - tette hozzá Özil apja.