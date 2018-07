Stílusosan távozott Japán

A japán szurkolók minden meccsük után feltakarították a számukra kijelölt szektort, így teljesen tisztán adták át a stadiont a következő meccsre - ez nem változott a belgák elleni kiesést követően sem, amikor a szurkolók minden szemetet összeszedtek, sőt, az öltözőt is patyolat tisztán adták át az ázsiaiak. Nem csak a pályán, hanem azon is kívül kivívták a tiszteletet a japánok, akik számára viszont véget ért a világbajnokság: mindezt egy köszönjük, Oroszország! felirattal meg is hálálták.