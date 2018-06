Szalah nélkül - Egyiptom-Uruguay 0-0 (élő)

Várható kezdőcsapatok:

FIFA Világbajnokság 2018, Oroszország. A csoport, 1. forduló. Jekatyeringburg. Vezeti: Kiupers (holland).Egyiptom: el-Senavi – Fati, Gabr, Hegazi, Abdelsafi – Elneni, Hamed – Varda, Szaid, Trezeguet – Mohszen. Szövetségi kapitány: Héctor Cúper.Uruguay: Muslera – M. Cáceres, Giménez, Godín, G. Varela – Nández, Bentancur, Vecino, De Arrascaeta – L. Suárez, Cavani. Szövetségi kapitány: Óscar Tabárez.Vecino pontatlanságát használhatná ki Egyiptom, de Mohszent megelőzik középen. Itt az első félidő vége: Egyiptom nagyon jól zár hátul, a félidő második felében pedig még támadásban is voltak szép dolgaik.Egy perc a ráadás az első félidő végén.Godín indult el a védelem tengelyéből, majd a bal oldalon üresen maradt De Arrascaetát játssza meg, aki viszont hosszan veszi át - ezzel oda is lett a lehetőség. Ha felpörgeti a játékot Uruguay, akkor veszélyes tud lenni.Suárez találja telibe Trezeguet-t egy szabadrúgás után, majd De Arrascaeta beadását húzza le el-Senavi. Nem túl látványos meccs eddig, szűk negyed óra van még a szünetig. Közben Szalah babrál a kispadon a sípcsontvédőjével.Mohszenhez jut el egy passz, miután Varda csapta be Cácerest, viszont lapos, középre tartó lövése nem okoz gondot Muslerának.Nincs bent! Az iménti szituáció után járó újabb szöglet után Godínról csorog tovább a labda Suárez elé, aki az ötös bal sarkáról az oldalhálóba lő.Fathit elég nehéz átjátszani, a rutinos bekk kétszer is megállítja Suárezt. A kornert kifejelik az egyiptomiak,majd Cavani egy pazar esernyő-csel után lő, de blokkolják ezt is.el-Szaid próbálta megetetni Kuipers játékvezetőt azzal, hogy elesett Bentancur mellett a tizenhatos jobb oldalvonalánál - megúszta sárga nélkül, gyenge kísérlet volt tőle.Ritmusváltás után Suárez teszi ki oldalra Varelának, aki laposan visszaadja a labdát a Barcelona csatárának: ő viszont nem talál kaput.Varda előbb középre ível, de ezt kifejelik, majd Trezeguet szedi össze, és kapura is tud vele fordulni, de nincs túl nagy erő a lövésében, amit Muslera fog.Az első lövés az uruké, Cavani tolta meg a kapu előtt keresztbe, majd laposan a jobb alsó felé lőtt, de el-Senavi rajta volt.Túl az első öt percen, Egyiptom nagyon zártan futballozik, de Uruguay sem kockáztat túl sok az elején.- Uruguay kezdte a meccset.Egyiptom több mint tízezer napot várt arra, hogy újra világbajnoki meccset játsszon: legutóbb 1990. június 21-én léptek pályára vébé-meccsen, akkor kikaptak az angoloktól 1-0-ra - ez egészen pontosan 10221 napja történt.Még az egyiptomi kezdőről: nem Esszam el-Hadari kezd a kapuban, pedig ő lehetett volna a világbajnokságok legidősebb pályára lépő játékosa a maga 45 évével. Helyette el-Senavi kezd a kapuban. Az Arsenal középpályása, Mohamed Elneni viszont ott van a csapatban - az uruguay-i kezdőben gyakorlatilag nincs meglepetés, természetesen Suárez és Cavani a két támadó.Egy kis statisztika: Egyiptom még nem nyert meccset a világbajnokságon (3 döntetlen mellett 3 vereség), ráadásul Uruguay még veretlen afrikai együttessel szemben (egy győzelem és két döntetlen a mérleg). Viszont Uruguay 1970 óta nem nyerte meg az első meccsét a világbajnokságokon.- Az egyébként ma születésnapos Szalah nem tűnik nagyon boldogtalannak: bár Héctor Cúper elmondta, az orvosok döntenek majd a kulcsember játékáról, Szalah megőrizte a jó kedvét. A ma 26 éves játékos így sétált a pályán a meccs előtt.- Köszöntjük olvasóinkat, kezdjük is a legfontosabbal: Mohamed Szalah nem került be az egyiptomi válogatott kezdőcsapatába, úgy tűnik tehát, a szélső nem épült fel teljesen a BL-döntőben összeszedett sérüléséből. Ez csak tovább növeli Uruguay esélyeit: egyébként is esélyesebbek volt az uruk, Szalah nélkül viszont Egyiptom egészen más képet mutathat, mint vele. A kezdésig nézzük, hogy érkeztek meg a főszereplők!A csütörtöki, 5-0-s orosz sikert hozó találkozót követően jön az A csoport másik két résztvevője: az afrikai selejtezőcsoportjában Ghánát viszonylag simán megelőző Egyiptom a kétszeres világbajnok Uruguay ellen próbál meg értékes pontot, vagy pontokat szerezni - előzetesen úgy kalkulálhattunk , hogy a világranglista 14. helyén álló Uruguay bizonyára tovább lép a csoportból, a második helyért pedig a Mohamed Szalah által vezetett Egyiptom és az oroszok küzdhetnek.Ha már Szalah: bár az egyiptomi keretben több, Angliában légioskodó játékos is van, a Liverpool szélsője alapvetően meghatározhatja hazája válogatottjának játékát is. Csütörtökön Hector Cúper szövetségi kapitány úgy nyilatkozott, ha semmi váratlan nem jön közbe, akkor Szalah a Bajnokok Ligája-döntőjében összeszedett sérüléséből felépülve, játszani tud már az "uruk" ellen is. A dél-amerikaiak félelmetes csatárduóval állhatnak fel, Luis Suarezt korábban imádták Liverpoolban - mióta a Barcelonához igazolt, alighanem ez az érzés változott. Társa a PSG kíméletlen támadója, Edinson Cavani lesz, az ő semlegesítésük kulcskérdés lehet Egyiptom számára.A két válogatott egyébként legutóbb 2006-ban egy barátságos mérkőzésen találkozott egymással: akkor Uruguay 2-0-ra nyerni tudott.el-Hadari - Fati, Hegazi, Gaber, Abdel-Safi - Elneni, Hamed - Szalah, Szaid, Szobhi - Mohszen. Szövetségi kapitány: Héctor Cúper.Muslera - Maxi Pereira, Gimenez, Godin, Laxalt - Nandez, Vecino, Bentancur, Rodriguez - Suarez, Cavani. Szövetségi kapitány: Óscar Tabárez.