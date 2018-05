Szerelmi és egyéb kapcsolatok szabják át a világbajnoki kereteket - összeállítottuk a kimaradók válogatottjait

Korábbi döntős hősök maradtak otthon

Götze és Schürrle négy éve együtt ünnepelt - most maximum szurkolóként tehetik ezt. Fotó: Die Welt.

Franciák és angolok egy helyen nyaralhatnak

Amit senki sem ért

Radja Nainggolan kimaradására aligha van magyarázat. Fotó: Getty Images.

Egy szakmán túli döntés?

A delmagyar.hu kimaradott-listája:

Kezdjük a spanyolokkal, amely kis túlzással egy B csapatot is indíthatna csupán a kimaradókkal: a „La Fúria" elképesztően mély merítési lehetőségekkel bír, olyan játékosok maradnak otthon, mint Fabregas, Morata vagy Marcos Alonso: utóbbi védő létére például hét gólt is szerzett a Premier League idei kiírásában, a whoscored.com statisztikai oldal összesítésében csak három csapattársa volt jobb nála a teljes szezont figyelembe véve – még sincs ott Lopetegui szövetségi kapitány keretében, ahogy Morata 11 gólja is kevésnek bizonyult a behívóhoz. Juan Matának ugyan nem volt kiemelkedő idénye, de rutinja és sokoldalúsága akár segíthetett is volna: igaz, Isco, David Silva, Lucas Vazquez, vagy a Celtával remek szezont futó Iago Aspas szintén komoly fegyvertárat jelent a spanyolok számára. A Valenciában hét gólt és ugyanennyi gólpasszt elérő Dani Parejo számára is sok válogatottban lett volna hely - a spanyol keretben most nem lesz, bár valószínűleg ebben szerepet játszhatott az is, hogy 15 sárga és egy piros lapot is hozott ez a szezon a középpályás számára, miközben Busquets, Koke vagy Saúl helyét kellett volna elvennie a keretben. Marc Bartra is pazar évet zárt a Betisben, és éppen a védelem tengelyében találtunk volna számára helyet - a spanyol szövetségi kapitány viszont nem szavazott bizalmat az önmagát a sevillai klubban újraépítő bekknek.A címvédő németek otthon hagyják a legutóbbi tornát eldöntő Mario Götzét: látva azonban a dortmundi futballista közelmúltbeli formáját, nagyon más nem is szólna a mellett, hogy ott legyen Oroszországban. Ralf Fährmann már bosszúsabb lehet, a Schalkéval jó idénye volt, ám Löw inkább a jóformán a teljes szezont sérülés miatt kihagyott Manuel Neuernek szavazott bizalmat - persze ez erős sarkítás, de Fährmann a bő keretbe sem tudta beverekedni magát. Akárcsak az Arsenal hátvédje, Shkodran Mustafi - bár a posztján elég komoly riválisokkal kellett megküzdenie, ezt a csatát nem tudta megnyerni. A németeknél is többen vannak egyelőre, mint ahány játékost lehet nevezni, így még benne van, hogy Kevin Trapp (PSG) vagy a dortmundi Marco Reus is lemarad a vb-ről. Hiányozhat viszont a Nationalelf számára a két sérült játékos, a minden bizonnyal a Liverpoolból a Juventusba szerződő Emre Can, valamint a Mönchengladbachban eredményesen futballozó Lars Stindl is.Kimaradt a Monacóban egészen remek szezont futó Rony Lopes: a 22 éves szélső a francia bajnokságban 20 kanadai pontot hozott össze, 13 gólt és 7 gólpasszt jegyzett, ám nem lesz ott Oroszországban - persze a posztján egy hely már eleve elkelt Cristiano Ronaldo személyében, de talán lett volna helye a portugál keretben. A tavaszra Milánóban magára találó Cancelo teljesítménye nem volt elég a behívóhoz, ahogyan a Barcelona középpályása, Andre Gomes valóban nem túl meggyőző produkciója sem jelentett számára oroszországi meghívót. Azt csak halkan tesszük hozzá, hogy a legutóbbi Európa-bajnokság legjobb fiataljának választott Renato Sanches (Swansea) és az Eb-t eldöntő támadó, Éder (Lokomotiv Moszkva) sincs ott a portugálok keretében, de az ő kimaradásuk abszolút érthető - pikírtan fogalmazva ezzel még jól is jártak a luzitánok, hogy ők nem lesznek ott Oroszországban.Szintén egy csapatra való kimaradót írhatunk fel a francia válogatottnál is: Didier Deschamps olyan játékosokat hagy otthon, mint a télen 65 millió euróért klubot váltott védő, Aymeric Laporte, aki ugyan csupán 9 bajnokin jutott szóhoz az angol bajnok Manchester Cityben a téli transzfer után, de nem volt véletlen, hogy hajlandó volt ennyit áldozni rá Pep Guardiola. Szintén nem lesz ott a Sevillában remekelő Clement Lenglet és a BL-ben nyolc gólt szerző Wissam Ben Yedder - ahogyan az Arsenal csatára, Alexandre Lacazette is kimaradt, csakúgy, mint a Manchester United támadója, Anthony Martial. Az igen egzotikus nevű Dayotchanculle Upamecano sem tart a társakkal orosz földre: igaz, a mindössze 19 éves belső védő előtt még több világbajnokság is állhat. A középpályán nem lesz ott Adrien Rabiot, a PSG 25 éves játékosa bombaerős sorban is egészen sok játéklehetőséghez jutott, Deschamps azonban Matuidinak, Nzonzinak és Tolissónak szavazott bizalmat a pálya közepét illetően, Rabiot-ra pedig vésztartalékként számít. A szövetségi kapitány terveit azonban keresztül húzta a PSG középpályása, aki erre úgy reagált: ha nem került be a 23-as utazó keretbe, akkor ő nem kívánja betölteni a tartalék szerepét, így Deschampnak más alternatívát kell találnia. Layvin Kurzawa sem volt sokkal szerencsésebb: a párizsi balhátvéd előtt van a sorban Lucas Hernandez és Benjamin Mendy is, így nem juthat szóhoz a vébén.Az angoloktól két nevet hiányolhatunk igazán: az egyik Jack Wilshere-é. Az Arsenal középpályása bár 34-szeres válogatottnak vallhatja magát, ezúttal nem fért be a keretbe - ugyanakkor Gareth Southgate döntése abból a szempontból védhető, hogy Wilshere és a sérülés szó bizony elég sűrűn sokszor szerepel egy mondatban. A Manchester United hátvédje, Chris Smalling sem lesz ott a háromoroszlánosokkal, a Leicester City-t erősítő Harry Maguire helyett sokan el tudták volna képzelni az angol válogatottban. A legnagyobb hiányzónak viszont Alex Oxlade-Chamberlain tűnik, a Liverpool duplatüdejű középpályása viszont sajnálatos sérülése miatt nem kerülhetett Southgate keretébe - azt nem tudjuk, az angolok mennyire gyúrnak a büntetőkre, lehet, ez is szempont volt a keret összeállításánál.Az egész világbajnokság egyik legnagyobb hiányzója Radja Nainggolan: az AS Roma belga középpályása és Roberto Martínez szövetségi kapitány között bizonyára nem teljes a harmónia, mással aligha lehet magyarázni az elképesztően hasznos játékos mellőzését - akinek egy ilyen keretben is, mint a belga, mindenképpen lett volna helye. A hivatalos indoklás Martínez részéről az volt, hogy nem várna akkora szerep Nainggolanra, mint klubjában - a 29 éves futballista erre válaszképp le is mondta a válogatottságot. A belgáknál ugyanakkor érdemes lesz még figyelni, hiszen jelenleg egy 28 fős keretet neveztek meg, azaz öt embertől még el kell köszönnie a kapitánynak: tekintve, hogy ebben nyolc támadó is helyet kapott, valószínűleg innen fognak a legtöbben kikerülni, így otthon maradhat akár Nacer Chadli, a szép reményekkel indult Adnan Januzaj, vagy akár Eden Hazard testvére, Thorgan is.Több neves brazil kimaradót is találhatunk: David Luiz ugyan nem igazán tudta rendezni viszonyát klubedzőjével, Antonio Contéval, és csupán (minden sorozatot figyelembe véve is) 17 meccs jutott neki a szezonban, Tite nem szavazott neki bizalmat a keret összeállításakor. A Juventus balhátvédje, Alex Sandro nagyon távozna Torinóból, ez rá is nyomta a bélyegét a teljesítményére, mégis nehezen tudnánk nála jobb szélső védőt mondani arra a posztra, főképp, hogy egy jó vébével növelhette volna esélyét a klubváltásra. A másik komoly hiányzó a brazilokhoz fűződik: Dani Alves ugyanakkor nem kapitányi döntés, hanem sérülés miatt kénytelen kihagyni a tornát - éppen ezért fura, hogy sem Rafinhát, sem Fabinhót nem hívta be Tite, bár utóbbi inkább a középpályán hasznos, de pazar szezont futott a Monacóval. Egy sorral fentebb az európai topklubok sora által csábított Talisca is otthon marad, ahogy a Napoli rakkolós középpályása, Allan sem kapott meghívót, akárcsak a Lazio mostanra védekezni is jóval többet hajlandó szélsője, Felipe Anderson is pihenhet a nyáron. Alisson személyében ugyan megtalálták az abszolút klasszis kapusukat a brazilok, Neto viszont több válogatottnál is erősség lehetne - itt nem lesz az.Szintén nem lesz kint az uruguay-i Gastón Pereiro: a támadó 11 gólt szórt a holland bajnokság idei szezonjában a PSV színeiben, azonban nem fért bele Óscar Tabárez elképzeléseibe: mondjuk az uruk támadósorát elnézve (Edinson Cavani és Luis Suárez) ez nem is kis feladat egy futballista számára. A 22 éves támadó kimaradása ugyanakkor abból a szempontból érhető, hogy Tabárez eddig sem számolt vele komolyan, hiszen mindössze egy felnőtt válogatottsággal bír, a selejtezők során többször behívták, de pályára nem léphetett.Mauro Icardi kimaradása mögött sem feltétlenül szakmai indokokat kell keresni: a rossz nyelvek szerint Lionel Messi maga szabta meg, hogy az Inter csatára nem lehet válogatott, mert elszerette barátja, Maxi Lopez korábbi párját, a modell Wanda Narát. Hogy ez valós-e, azt nem tudjuk, minden esetre valóban elég érdekes, hogy az olasz bajnokság (Ciro Immobilével holtversenyben) gólkirályának mi kellett volna még, hogy ott legyen az argentinoknál. Jorge Sampaoli együttesét persze így sem kell félteni, ami a támadószekciót illeti, hiszen így is valaki padozni fog az Agüero-Dybala-Higuaín trióból, de Icardi hatékonyságának ki nem aknázását kevés együttes engedheti meg magának. Ami a további érdekesebb kimaradókat illeti, a Real Sociedad kapusa, Geronimo Rulli régóta megbízható teljesítményt nyújt, akárcsak a PSG pengés játékosa, Javier Pastore beválogatása sem lett volna meglepetés, miképp az Atletico Madridban igen meghatározó szerepet betöltő Angel Correa meghívójára is sokan ütöttek volna pecsétet. Leandro Paredes számára légkör sem lett volna ismeretlen, hiszen egy orosz klubban, a Zenitben játszik - Banega, Biglia és Lo Celso is elé került Sampaolinál.Neto (brazil, Valencia), Geronimo Rulli (argentin, Real Sociedad), Ralf Fährmann (német, Schalke): Cancelo (portugál, Inter), Javi Martinez (spanyol, Bayern München), Sergi Roberto (spanyol, Barcelona), Hector Bellerín (spanyol, Arsenal), Marcos Alonso (spanyol, Chelsea), Marc Bartra (spanyol, Betis), Nikola Makszimovics (szerb, Szpartak Moszkva), Layvin Kurzawa (francia, PSG), Aymeric Laporte (francia, Manchester City), Dayotchanculle Upamecano (francia, RB Leipzig), Clement Lenglet (francia, Sevilla), Chris Smalling (angol, Manchester United), David Luiz (brazil, Chelsea), Alex Sandro (brazil, Juventus), Rafinha (brazil, Bayern München), Shkodran Mustafi (német, Arsenal).Andre Gomes (portugál, Barcelona), Rony Lopes (portugál, Monaco), Luis Alberto (spanyol, Lazio), Fabregas (spanyol, Chelsea), Mata (spanyol, Manchester United), Ander Herrera (spanyol, Manchester United), Dani Parejo (spanyol, Valencia), Adrien Rabiot (francia, PSG), Jack Wilshere (angol, Arsenal), Radja Nainggolan (belga, AS Roma), Talisca (brazil, Besiktas), Felipe Anderson (brazil, Lazio), Allan (brazil, Napoli), Fabinho (brazil, Monaco), Leandro Paredes (argentin, Zenit Szentpétervár), Angel Correa (argentin, Atletico Madrid), Javier Pastore (argentin, PSG), Mario Götze (német, Dortmund).Alvaro Morata (spanyol, Chelsea), José Callejón (spanyol, Napoli), Anthony Martial (francia, Manchester United), Alexandre Lacazette (francia, Arsenal), Wissam Ben Yedder (francia, Sevilla), Gastón Pereiro (uruguay-i, PSV), Mauro Icardi (argentin, Inter).Végezetül három képzeletbeli csapat a fentiekből - a csoportkört valószínűleg túlélnék...