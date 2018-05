Tárgyalnak az orosz rendőrök a futballhuligánokkal - A 11 vb-helyszínen ˝20 méterenként rendőröket állítanak˝

Az orosz labdarúgást övező erőszak miatt óva intette a világbajnokságra utazó német huligánokat az észak-rajna-vesztfáliai rendőrség.



"A kelet-európai huligánok teljesen más kategóriába esnek, és rendkívül erőszakosak. A pirotechnikai eszközöket például súlyuknál fogva apró kézigránátként is használják" - mondta a Rheinische Post napilapnak Erich Rettinghaus, a német rendőrök szakszervezetének körzeti vezetője.



Az újság értesülése szerint a hatóságok 105 nyilvántartott garázdát figyelmeztettek, hét személytől pedig megtagadták a kiutazást a vb-re.



Szakértői vélemények szerint a június 14-én kezdődő vb-n nem várhatók olyan utcai rendbontások az orosz ultrák részéről, mint a 2016-os franciaországi Eb-n, mivel a rendőrség szigorúan fellép majd a huligánokkal szemben.

Szergej Gorbacsov, az élvonalbeli Arsenal Tula vezérszurkolója a Reuters brit hírügynökségnek adott interjújában elmondta, a hatóság emberei rendszeresen ellenőrzik a látókörükben lévő, veszélyesnek tartott drukkereket, annak ellenére, hogy hivatalosan nincsenek eltiltva a sportesemények látogatásától.Ő maga egy olyan találkozón vett részt, amelyen a rendőrség illetékesei felszólították a szurkolókat, semmiféle erőszakos cselekményt ne kövessenek el a stadionokban.Oroszországban a közelmúltban növelték a bírságokat a lelátói incidensek kapcsán, sőt egyes esetekben a szurkolóknak írásban kellett ígéretet tenniük, hogy nem szervezkednek, és nem vehetnek részt a verekedésekben.Egy magas rangú belügyminisztériumi tisztviselő elmondta, hogy a világbajnokságnak otthont adó 11 városban "húsz méterenként rendőröket állítanak", hogy megelőzzék a kisebb bűncselekményeket és az összecsapásokat.Gorbacsov hét hónapot töltött egy marseille-i börtönben, mert a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon részt vett az angol huligánokkal szembeni összecsapásokban. Az orosz hatóságok akkoriban ígéretet tettek, hogy megfékezik az erőszakot a világbajnokság idejére, ezzel is igyekeznek feledtetni a marseille-i verekedések emlékeit."A fanatikusok, beleértve az oroszokat is, érzik a hatásait annak, amit a hatóságok tesznek a világbajnokság problémamentes megrendezésre megrendezése érdekében" - mondta a 35 éves szurkoló, aki Gorbacsov, aki franciául tanult, és Dosztojevszkij, illetve Bulgakov műveit olvasta a börtönben.Hangsúlyozta, azoknak az angoloknak sem kell félniük Oroszországban, akikkel két éve Marseille-ben balhéztak."Ha civilizált módon viselkednek, kezet rázok velük, és ugyanezt várom tőlük. Nem szeretném látni ugyanazt a viselkedést, amivel akkor találkoztam" - fogalmazott Gorbacsov.A hatóságok a 22 nap múlva kezdődő tornán különös figyelmet fordítanak majd az angol fanatikusokra, mert ezúttal is zavargásoktól, provokációktól tartanak. Ezért egyeztetéseket folytatnak a londoni hatóságokkal és tanulmányúton is részt vettek Angliában."Az orosz szurkolócsoportok nem reagálnak majd a provokációkra, és nemet mondanak, ha visszavágót kezdeményeznek. Bízom benne, hogy az orosz rendőrség gyorsan megállítja a bajkeverőket" - vélekedett Gorbacsov, aki hamarosan kiváltja a világbajnokságon szükséges szurkolói személyazonosítót. A neve nem szerepel a belügyminisztérium feketelistáján, amely alapján több mint 400 embert eltiltottak a sporteseményeken való részvételtől.