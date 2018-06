Tud-e ismételni Anglia? - élőben 14 órától

Anglia-Panama

G csoport, 2. forduló, Nyizsnyij-Novgorod, játékvezető: Gehad Grisha (egyiptomi)



Anglia: Pickford - Stones, Maguire, Walker - Trippier, Young, Lingard, Henderson - Loftus-Cheek, Rashford - Kane



Panama: Penedo - Murillo, Escobar, R. Torres, Davis - Gómez, Godoy, Cooper, Diaz, Barcenas - Tejada



Vélhetően a továbbjutásért lép pályára az oroszországi világbajnokság G csoportjának második fordulójában vasárnap az angol labdarúgó-válogatott, amely Panamával találkozik. A szigetországiak a nyitófordulóban a csapatkapitány Harry Kane duplájával - a második gólt a 91. percben szerezte a Tottenham Hotspur csatára - győzték le Tunéziát, míg a közép-amerikaiak csak egy félidő erejéig tudták tartani magukat a belgák ellen, végül 3-0-s vereségbe "futottak bele". Ha Belgium szombaton (ma) a papírformának megfelelően legyőzi Tunéziát, akkor egy sikerrel az angolok is biztosítják helyüket a 16 között. Az európai gárda legnagyobb fegyvere továbbra is Kane, aki amióta csapatkapitány, hat válogatottbeli fellépésén nyolcszor volt eredményes. Az együttes korábban két világbajnokságot (1982 és 2006) kezdett két győzelemmel. A statisztikák is egyértelműen az angolok sikerét vetítik előre, hiszen Panama a legutóbbi nyolc mérkőzéséből csak egyet nyert meg, míg Anglia 11 találkozó óta veretlen. Az angol sajtó szerint Gareth Southgate szövetségi kapitány egy helyen változtat majd a tunéziaiak elleni kezdőcsapatán, Raheem Sterling helyét Marcus Rashford veheti át. A találkozó magyar idő szerint vasárnap 14 órakor kezdődik Nyizsnyij Novgorodban.



​ A csoport állása:

1. Belgium 1 1 - - 3-0 3 pont

2. Anglia 1 1 - - 2-1 3

3. Tunézia 1 - - 1 1-2 0

4. Panama 1 - - 1 0-3 0



A csoport további programja

2. forduló: június 23., szombat (ma): Belgium-Tunézia, Moszkva 14.00

3. forduló: június 28., csütörtök: Anglia-Belgium, Kalinyingrád 20.00 június 28., csütörtök: Panama-Tunézia, Szaranszk 20.00