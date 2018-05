Tudta? Chipet is tartalmaz a világbajnokság labdája

A játékszer az 1970-es, mexikói világbajnokságon használt Telstar megújított változata, fekete-fehér, de már modernizált formájú paneleket tartalmaz. Az NFC chip okostelefonnal is összeköthető, így személyre szabott információkat, exkluzív tartalmakat biztosít a felhasználók számára. A helymeghatározó funkciónak köszönhetően a labdára vonatkozó pontos részletek is lehívhatóak belőle, például annak megállapítására, hogy átjutott-e a gólvonalon.A játékszer neve a televízió és csillag szavak angol megfelelőiből alkotott mozaikszó. A Telstar 18-at tavaly november 9-én az FC Barcelona és az argentin válogatott ötszörös aranylabdás világklasszisa, Lionel Messi mutatta be, majd elsőként két nappal később a Moszkvában rendezett Oroszország-Argentína barátságos mérkőzésen használták hivatalosan. Az első gólt a vendégek csatára, Sergio Agüero szerezte vele az éppen akkor felavatott új Luzsnyiki Stadionban.A teljesen szintetikus anyagból készült labda a 48 évvel ezelőtti elődjével szemben 32 panel helyett csak hatból áll, s nem varrták, hanem ragasztották, kerülete pedig a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) előírásának megfelelően 69 centiméter.