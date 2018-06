Vb-2018 - Dalic: a gólszerzés és a győzelem volt a legfontosabb

"A győzelem az győzelem. A szögletek és a büntetők is részei a futballnak. Az volt a fontos, hogy gólt szerezzünk. A szerencse is mellénk állt, de megérdemeltük" - nyilatkozta a késő esti mérkőzés után a kapitány.



A 32. percben egy szögletet és Mandzukic fejesét követően a labda a kapu mellé ment volna, ám Etebo lábán irányt változtatva a kapuba pattant. A 70. percben egy újabb horvát szögletnél Ekong nem engedte felugrani Mandzukicot, a megítélt büntetőt pedig Modric magabiztosan lőtte a kapuba, ezzel nyert 2-0-ra az európai együttes.



Az edző hangsúlyozta, támadófelfogásban akarnak játszani, a szombatinál is jobban, de túlzásba még a gólszerzés érdekében sem esnek.



"Még mindig sokat kell tennünk ahhoz, hogy továbbjussunk a csoportból. Ez a három pont rendkívül fontos, de nem szabad megnyugodnunk" - tette hozzá Dalic.



A mérkőzés legjobbjának választott Luka Modric úgy fogalmazott, számukra nagyszerűen kezdődött a torna, hiszen megérdemelt győzelmet arattak.



"Nigéria jól játszott, de mi jobbak voltunk. Örülök, hogy én rúghattam a büntetőt, és elégedett vagyok azzal, ahogyan elvégeztem" - nyilatkozta a Real Madrid játékmestere.



Hozzátette, az első csoportmeccs megnyerése további önbizalmat és lendületet ad nekik, ezáltal javulni fog a játékunk, és úgy folytatják útjukat a világbajnokságon, ahogyan tervezték.



A horvátok csütörtökön Argentínával találkoznak, amely az első fordulóban csupán 1-1-es döntetlent játszott Izlanddal, részben Lionel Messi kihagyott tizenegyese miatt.



Modric úgy fogalmazott, nehéz mérkőzés előtt állnak, hiszen a dél-amerikaiak minőségi csapatot alkotnak, ők a D csoport esélyesei.



"Kemény lesz, hiszen nekik győzelemre kell játszaniuk, mivel szombaton döntetlenre végeztek, ami számukra sohasem elfogadható" - vélekedett.



A nigériai válogatott német szövetségi kapitánya, Gernot Rohr kijelentette, rendkívül csalódott a vereség miatt, de elismerte, hogy Horvátország jobb csapat.



"A második félidőben vissza tudtunk volna kapaszkodni, de aztán jött a tizenegyes. A miénk a mezőny legfiatalabb csapata. Játékosaink hibáztak, sok időre és fejlődésre van szükségük, ezen dolgozunk. Remélem, a következő mérkőzésen, Izland ellen sokkal jobbak leszünk" - magyarázta.



Az Argentína-Horvátország mérkőzés csütörtökön - magyar idő szerint - 20 órakor kezdődik Nyizsnyij Novgorodban, a Nigéria-Izland találkozót pedig pénteken 17 órától játsszák Volgográdban.