Vb 2018 élőben: Portugália - Spanyolország 2-3

B csoport, 1. forduló Portugália-Spanyolország 2-3 (2-1) Szocsi

játékvezető: Gianluca Rocchi (olasz)



Portugália: Rui Patrício - Cedric Soares, Pepe, José Fonte, Raphael Guerreiro - William Carvalho, Joao Mutinho - Bernardo Silva, Goncalo Guedes, Bruno Fernandes - Cristiano Ronaldo



Spanyolország: David de Gea - Nacho, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba - David Silva, Sergio Busquets, Isco Alarcón, Koke, Andrés Iniesta - Diego Costa



Gólszerző: Ronaldo (4', 44'), ill. D. Costa (24', 55'), Nacho (58')

Sárga lap: Fernandes (27'), ill. Busquets (17')





55. perc Silva szabadrúgása után Busquets fejeli középre a labdát, az ötösön belül érkező D. Costa pedig közelről a hálóba passzol. 2-2 46. perc A portugálok kezdőrúgásával elkezdődik a második félidő. Egyik csapat sem cserélt. 45+1. perc Vége az első félidőnek. 44. perc Guedes kap oldalól labdát középen, a tizenhatos előterében, lapasszolja Ronaldónak, aki egy erős lövéssel lepi meg olyannyira De Geát, hogy a spanyol kapusról a kapuba csorog a labda. 2-1 42. perc Isco kerül helyzetbe egy jól sikerült labdaátvétellel, 16-ról meg is ereszt egy lapos, nem túl erős lövést. R. Patrício véd. 35. perc Spanyol passzolgatás után Iniesta kap labdát a kaputól 13 méterrel, lövése egy csapattársán meg is pattan, így csorog kapu mellé. 29. perc D. Silva szabadrúgása a sorfalat találja el 23 méterről. 27. perc Fernandes kap sárgát. Rossinak szólhattak, mert ő elsőre simán továbbengedte a szabálytalanságot. 26. perc J. Alba lövése a felső lécről a gólvonalra pattan, de nincs gól. Rossi az óráját mutatja az érdeklődő spanyol játékosnak: az jelzett volna, ha a labda áthalad a gólvonalon. Utána Alba közelről ismételne, de lesről próbálkozik. 24. perc D. Costa ütközi le Pepét, és kerül ezután helyzetbe. Fontét táncoltatja meg a spanyol, aztán kilövi a jobb alsót. 1-1. Rossi játékvezető a videóbíróktól kér segítséget: szabályos a gól. 22. perc Már a túloldalon van veszély: három támadó két védő ellen, Ronaldo remekül passzol középre, Guedes nem találja el jól a labdát. 21. perc Szép spanyol akció végén Iniesta az alapvonalról teszi vissza a labdát lövésre, Costa lövését blokkolják. 17. perc S. Busquets csúszik rá nyújtott lábbal ellenfelére: sárga lap. 10. perc D. Silva küldi kapu fölé 12 méterről a védőkről lecsorgó labdát. 4. perc Ronaldo áll oda a büntetőhöz. De Gea jobbra indul, a portugál a bal oldalt választja. 1-0 3. perc C. Ronaldo biciklizik be a tizenhatoson belülre, Nacho buktatja: tizenegyes! 1. perc Spanyolország kezdi a mérkőzést.

Még Lopeteguivel utazott Oroszországba a spanyol válogatott, azonban a portugálok ellen már Fernando Hierro vezényli a hispánokat.Előzetesen is a csoportkör egyik legjobban várt mérkőzése volt a Portugália-Spanyolország összecsapás, azonban a szerdán történeteket követően ez csak fokozódott. Mivel a spanyol szövetség állítása szerint csupán öt perccel a hivatalos bejelentés előtt értesült arról, hogy a regnáló szövetségi kapitány, Julen Lopetegui aláírt a Real Madridhoz azt követően, hogy nem sokkal korábban meghosszabbította szerződését a spanyol szövetségi kapitányi tisztséget illetően, a szövetség azonnali hatállyal menesztette a szakembert. Helyére Fernando Hierrót nevezték ki, aki rögtön egy ibériai derbivel debütál a kispadon: úgy, hogy mindössze két napja lesz hivatalban, mikor a játékvezető a sípjába fúj.A két együttest a végső győzelemre is esélyesnek tartják, és mivel a folytatásban Marokkóval, majd Iránnal találkoznak, borítékolható, hogy kéz a kézben továbblépnek majd. Persze közel sem mindegy, hogy a csoport első vagy második helyén teszik ezt majd, hiszen aki csak csoportmásodik lesz, arra bizonyára Franciaország vár a nyolcaddöntőben.A párharc külön érdekessége lehet Sergio Ramos és Cristiano Ronaldo párharca: a Real Madrid két kiválósága csapattársként sok mindent megnyert az elmúlt években, most viszont egymás ellen kell farkasszemet nézniük. A két gárda egyébként a 2012-es Európa-bajnokság óta nem találkozott egymással, akkor az elődöntőben büntetőkkel Spanyolország nyert - és a 2010-es világbajnokságon lejátszott meccsük is spanyol sikert hozott, akkor David Villa találatával nyert a selección 1-0-ra.