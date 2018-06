Vb 2018 élőben: Szenegál - Kolumbia 0-0

H csoport, 3. forduló Szenegál-Kolumbia 0-0 Szamara, játékvezető: Milorad Mazic (szerb)



Szenegál: Ndiaye - Gassama, S. Sane, Koulibaly, Sabaly - Sarr, Kouyate, Gueye - Kaita Balde, Niang, S. Mane



Kolumbia: Ospina - Arias, D. Sanchez, Mina, Mojica - Uribe, C. Sanchez - Cuadrado, James Rodriguez (Muriel 61'), Quintero - Falcao



Sárga lap: Niang (51'), ill. Mojica (45')



54. perc Sarr esik át egy kolumbiai lábon, és lenn marad. Ápolni kell. 51. perc Niang talpalja oldalba Minát. Sárga lap. 46. perc Folytatjuk. 45+3. perc Lecsorog a ráadással együtt 48 percesre nyúlt első félidő. 45. perc Mojica kap sárgát, miután oldalról letarolja Manét. Három perc a hosszabbítás. 40. perc Mojica miatt aggódhatnak a kolumbiai szurkolók. Ápolás után azonban újra talpon a hátvéd. 37. perc Most egy szenegáli szabadrúgás előtt van nagy kupaktanács, meg játékvezetői útbaigazítás. Persze ebből se lesz semmi, csak egy kapu fölé lőtt labda. 31. perc Muriel jön a sérült James Rodriguez helyére. 27. perc Keaita Baldé lő 15-ről nem túl erősen. Ez így csemege Ospinának. 25. perc Quintero íveli a kapu elé 28-ról a szabadrúgást, Falcao lesről fejel kapu fölé-mellé. 21. perc Ospina kezében landol Niang kapu elé ívelt szabadrúgása. 19. perc Mazic visszanézte videóról az esetet, és labdaejtésre módosítja az iménti ítéletét. Nem reklamál senki. 17. perc Büntetőt ítél Mazic Szenegál javára, mután Mané elesik a tizenhatoson belül Sánchez mellett. A visszajátszás után kiderül, hogy a labdát találta el a kolumbiai védő először. 12. perc Quintero szabadrúgását szögletre tolja Ndiaye. 11. perc Falcao kerül be a szenegáli húsdarálóba, úgyhogy ápolni kell. Jó helyről jár egyébként szabadrúgás a dél-amerikainak, 20-21 méterre a kaputól. 7. perc Cuadrado beadását blokkolják a szenegáliak. 3. perc Aki tévén nézi a meccset, az se lát sokkal többet belőle, mint aki a cikkünket olvassa: nincs kép. 1. perc Szenegáli kezdőrúgással veszi kezdetét a meccs.

A trióból a japánok a legesélyesebbek, mivel a már biztosan búcsúzó lengyelekkel találkoznak, akik eddig pontot sem szereztek. Az ázsiaiaknak a győzelem és a döntetlen is továbbjutást ér, de még vereség esetén is marad esélyük. Utóbbi esetben a másik csoportmérkőzés eredményétől függ a sorsuk. Ha Szenegál győz, Kolumbia a japánok mögött marad. Amennyiben viszont a dél-amerikaiak nyernek, úgy az egyaránt vesztes afrikaiak és Japán között a gólkülönbség dönthet, amely most egyforma. A következő szempont már a több szerzett találat, ezt követik a fair play-pontok.Szenegál továbbjutási lehetőségei megegyeznek Japánéval, tekintve, hogy az egymás elleni 2-2-es döntetlenjük után mindkét válogatott 4 ponttal és 4-3-as gólkülönbséggel áll.Kolumbia győzelem esetén biztos továbbjutó, de még egy döntetlennel is, amennyiben a japánok kikapnak a lengyelektől.Japán csak részben bízhat a statisztikában. A lengyelek ellen ugyan mindkét eddigi mérkőzését megnyerte - 1996-ban 5-0-ra, 2002-ben pedig 2-0-ra -, de ellenfelük még soha nem végzett vb-csoportkörben pont nélkül. Az európai gárda 2002-ben és 2006-ban is két vereséggel kezdett, de harmadik fellépésén nyert.Ami a további adatokat illeti, Kolumbia és Szenegál eddig egyszer találkozott egymással, 2014-ben Buenos Airesben felkészülési összecsapáson 2-2-re végeztek. Szenegál eddig egyszer találkozott dél-amerikai riválissal a vb-n, de hiába vezetett 3-0-ra Uruguay ellen, utóbbi végül egyenlített. Kolumbia mérlege afrikai vb-ellenfeleivel szemben két győzelem és egy vereség.