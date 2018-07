Vida felvétele miatt kizárták a horvát delegációból Vukojevicet

A nemzetközi szövetség (FIFA) vasárnap figyelmeztetésben részesítette Vidát, ám más szankciót nem alkalmazott vele szemben. A horvát szövetség azonban most lépett, a csapatot megfigyelőként kísérő Vukojevictől visszavonta a vb-akkreditációját.



A FIFA hétfőn este jelentette be, hogy Vukojevicet 15 ezer svájci frankos bírsággal sújtja, mivel a szabályzat tiltja a politikai véleménynyilvánítást a többi között a vb-n is.



Vida a házigazda ellen megnyert szombati negyeddöntőt követően azt kiabálta, hogy "dicsőséget Ukrajnának!". Vukojevic - aki Vidához hasonlóan pályafutása során megfordult a Dinamo Kijevben - ezt még annyival egészítette ki, hogy "ez győzelem volt a Dinamo és Ukrajna számára is, gyerünk Horvátország!" Miután az erről készült videofelvétel felkerült az internetre, az oroszokat felháborította az eset.



Vida a Sport Express című újságnak azt nyilatkozta: nem volt semmiféle politikai üzenete a mondandójának, csak a korábbi kijevi csapattársainak akart viccesen üzenni.



"Szeretem az oroszokat és az ukránokat is" - mondta a kijevi védelmet 2013-tól idén januárig erősítő 29 éves horvát labdarúgó, aki a negyeddöntő hosszabbításában gólt fejelt, és a 4-3-ra megnyert tizenegyespárbajban is értékesítette lehetőségét.



Ukrajna és Oroszország között a Krím-félsziget hovatartozása miatt 2014 óta feszült a politikai helyzet, amely katonai konfliktushoz vezetett.



A horvátok szerdán az angolokkal mérkőznek a vb-elődöntőben a moszkvai Luzsnyiki Stadionban.