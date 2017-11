10. alkalommal nyitotta meg kapuit a Fiatal Vállalkozók Hete

A 18 és 40 év közötti fiatalokat megszólító ingyenes rendezvényen várhatóan idén is közel tízezren vesznek majd részt. Országszerte 10 helyszínen várják az érdeklődőket.A mindenki számára ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött eseményen ezúttal is a gazdasági utánpótlás-nevelés, így a vállalkozásösztönzés, a mentorálás és a továbbképzés kerül a középpontba.A programsorozatot már tíz éve rendezi meg a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ), és idén először a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) is társszervező. Az elkövetkezendő napokban prezentációk, kerekasztal-beszélgetések és workshopok során a résztvevők első kézből juthatnak máshol nem hozzáférhető információkhoz.A kiemelt előadók közt találjuk Budapesten Krisán Lászlót, a BKIK elnökét, Béres Alexandra fitneszedzőt, Tóth Ákost, az Utazómajom alapítóját, Schiffer Miklós divattanácsadót és Oláh Zsanettet, a Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatóját is.A Fiatal Vállalkozók hete összesen tíz helyszínen várja az érdeklődőket. Budapest mellett Győrben, Gyöngyösön, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsett, Szegeden, Székesfehérváron, Nyíregyházán, és Zalaegerszegen is programokkal készülnek.Pénteken átadják az ország legrangosabb fiatal vállalkozói kitüntetését, az Országos Fiatal Vállalkozói Díjat is. A díjjal a FIVOSZ azokat a mindennapi hősöket tudja vállalkozó nagykövetté nyilvánítani és a többiek számára megmutatni, akik fiatal koruk ellenére komoly értéket teremtenek mind pénzügyileg, mind társadalmilag.Az eseménysorozatra a Global Entrepreneurship Week nemzetközi mozgalom keretében kerül sor, mely a világ legnagyobb vállalkozásösztönző rendezvénysorozata.A várható programokról, előadásokról és az előadókról részletesebben a rendezvény internetes oldalán olvashatnak az érdeklődők.