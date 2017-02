121 milliárdért vették meg a DÉMÁSZ-t

Az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató 121 milliárd forintért vásárolta meg a DÉMÁSZ 100 százalékos részvénycsomagját, részben saját, részben az MVM-csoport által biztosított forrásból - közölte Kóbor György, az ENKSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója a tranzakció lezárása alkalmából rendezett szerdai budapesti sajtótájékoztatón.



Az elnök-vezérigazgató hangsúlyozta: jól működő, gazdaságilag stabil vállalatot sikerült megszerezni, amely több mint 32 ezer kilométer hosszú villamos hálózatot üzemeltet, és mintegy 775 ezer lakossági, illetve versenypiaci fogyasztót lát el villamos energiával az ország dél-keleti részén.



A tranzakcióhoz az MVM-csoport tőke, illetve hitel formájában 115 milliárd forinttal járult hozzá, és 50 százalékban tulajdonosa is lett az ENKSZ-nek - mondta el Kóbor György.



Csiba Péter, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója kiemelte: az MVM középtávú stratégiájában meghatározott egyik legfontosabb növekedési irány végfelhasználók szerzése volt, ezért kívántak részesedést szerezni olyan cégben, amelynek fő tevékenysége a fogyasztók ellátása.



Kóbor György elmondta: olyan cég került állami tulajdonba, amely az első nemzeti közműszolgáltatás rendszerének villamos energia bázisaként is tud működni. A társaság árbevétele stabilan 100 milliárd forint körül, az eredménye 10-15 milliárd forint között alakult az elmúlt években.



Az ENKSZ elnök-vezérigazgatója kifejtette: korábban több társasággal is tárgyaltak, de a vásárlásnál fontos szempont volt a tranzakció gyors végrehajtása, ezért is döntöttek az EDF DÉMÁSZ mellett.



Kóbor György kiemelte azt is: terveik szerint a nyár végére országos egyetemes szolgáltatói engedélyt szereznek.



Az elnök-vezérigazgató emlékeztetett arra, hogy az elmúlt másfél évben négy tranzakcióval sikerült 3,5 millió gázfogyasztót egy portfólióba vonni, a Főgáz nyújtja a gázszolgáltatást.



Csiba Péter, az MVM elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta: az MVM tulajdonrészt szerzett az ENKSZ-ben, ez az egyik legfontosabb mérföldköve az elmúlt időszakban a társaság befektetéseinek.



Ez a tranzakció további garanciát is jelent arra, hogy meg tudják tartani a rezsicsökkentés eredményeit, illetve fenntartható módon, hosszú távon garantálni tudják a biztonságos gáz- és áramellátást - közölte.