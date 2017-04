150 ezer forintot is hozhat évente az egészségpénztár

Plusz 10 százalékok



További adókedvezmény érhető el, ha az egészségpénztári számláról prevenciós célra költünk – például emlőrák-, vastagbélrák- vagy éppen fogászati szűrésre. Az adott évben így kifizetett összeg 10 százaléka visszaigényelhető. Emellett, ha legalább 24 hónapra lekötjük a pénzünket, az összeg 10 százalékának megfelelő adókedvezmény jár. Ez, látva a lekötött banki betétek éves kamatszintjét, szintén jó lehetőség.

Az egészségpénztári tagság azoknak előnyös, akiknek a családjában rendszeres gyógyszer- vagy más egészségügyi kiadások merülnek fel, esetleg hirtelen nagyobb összeget kell kiadni, például fogászati kezelésre vagy szemüvegre. Az önkéntes egészségpénztári befizetést teljesítheti a munkáltató, de mi magunk is tehetünk a számlára.Az egészségpénztárak lényege, hogy a néhány ezer forintos havi tagdíj ellenében különféle egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak szerződött partnereken keresztül – gyakran jelentős kedvezménnyel.Az ilyen célra elköltött pénzt számla ellenében megtérítik, természetesen a befizetett összeg terhére. Vagyis vihetjük a patika számláját éppen úgy, mint a gyógymasszázsét. Egészségkártyával mindez készpénz nélkül is lebonyolítható. A havi kötelező tagdíjon túl érdemes tehát önként is befizetni attól függően, mekkora egészségügyi kiadásokra számítunk.A magánszemély az általa vállalt tagdíjból és a további befizetésekből 20 százalékot visszaigényelhet az adott évben befizetett személyi jövedelemadójából. Erről a bevallásban kell rendelkezni – és ez most is így van, amikor több millió emberét elkészíti a NAV. Fontos, hogy az összeget nem készpénzben kapja vissza a tag, hanem jóváírják az egészségpénztári számláján.A maximálisan visszaigényelhető adó összege évente 150 ezer forint, ám ehhez évi 750, havi 62,5 ezer forintos befizetés szükséges. Ezt kevesen engedhetik meg maguknak, de egy tervezett, húzósabb fogászati vagy magánklinikai beavatkozásnál érdemes a hasznot maximalizálni. A kisebb összeg 20 százaléka pedig a gyógyszertári számláknál lehet nagy segítség.Fontos tudni, hogy az adóhatóság csak abban az esetben utalja át a pénztártag egyéni számlájára a kedvezményt, ha nincs adótartozása, és a bevallása alapján fizetendő adóját kiegyenlítette.