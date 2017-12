200 milliárd forint hitelhez jut az MVM

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 200 milliárd forint keretösszegű rulírozó hitelről írt alá megállapodást egy tizenkét résztvevős, belföldi és nemzetközi hátterű bankokból álló konzorciummal.



Zsuga János, az MVM Zrt. vezérigazgatója pénteken, a megállapodás aláírásakor elmondta, hogy a hitelkeretet általános vállalatfinanszírozásra, illetve az MVM-csoport forint klubhitel szerződésének refinanszírozására használják.



A hitel ötéves futamidejű, a lejárat végén egy összegben kell törleszteni.



Huszár András gazdasági vezérigazgató-helyettes az MTI kérdésére a kondíciókról azt mondta, nagyon kedvezőek a hitelfeltételek, az induló kamatfelár 40 bázispont. Ebben az iparágban valószínűleg német vagy amerikai nagyvállalatok is boldogok lennének ilyen kamatfelárral - tette hozzá.



A vezérigazgató kiemelte, hogy a vállalatcsoport legnagyobb finanszírozási forrása újul meg, a piacon elérhető legjobb kondíciók alapján.

Szólt arról is, hogy a vállalat szeretne továbbra is piacvezető maradni mind a fosszilis, mind a megújulóenergia-piacon.



A stratégiai célok megvalósításához stabil és kiszámítható forrásokra van szükség, a hitelkeret hosszú lejáratú forrást biztosít ehhez - mondta.

Úgy vélekedett, a konzorcium tagjai azzal, hogy részt vesznek a hitelnyújtásban, azt üzenik, hogy a stratégiai célok jók és megvalósíthatóak.



Patai Mihály, a hitelezési ügynök UniCredit Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója úgy vélekedett, a tranzakció jelentőségét jól mutatja mind a hitelkeret nagysága, mind az együttműködő bankok száma.



Az MVM-mel kötött megállapodás az év legnagyobb volumenű forintüzlete, mérföldkő a hazai piacon, egyúttal nagy siker az MVM és a részt vevő bankok számára - hangsúlyozta.



A hitelkeretet az UniCredit Bank Hungary mellett a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe, a CIB Bank Zrt., a Citibank Magyarországi Fióktelepe, a Commerzbank Zrt., az Erste Bank Hungary Zrt., az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe, a KÚH Bank Zrt., a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., az MKB Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt., a Raiffeisen Bank Zrt. nyújtja.



Az MVM Csoport a negyedik legnagyobb vállalatcsoport Magyarországon, konszolidált árbevétele 2016-ban meghaladta az 1034 milliárd forintot, amelyhez 110,8 milliárd forintos kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredmény (EBITDA) társult. A vállalatcsoport több mint 8500 munkavállalót foglalkoztat, és több mint 15 országban van jelen.