26 tejcsokit tesztelt a Nébih: önnél melyik a legjobb?

Ön szerint melyik a legjobb tejcsoki? Milka Boci Kinder Tibi Aldi saját márkás Lidl saját márkás Lindt Stühmer Wawel Ritter Sport Szavazok!



Szavazás állása Milka Boci Kinder Tibi Aldi saját márkás Lidl saját márkás Lindt Stühmer Wawel Ritter Sport Ön szerint melyik a legjobb tejcsoki? Milka Boci Kinder Tibi Aldi saját márkás Lidl saját márkás Lindt Stühmer Wawel Ritter Sport 169 szavazat

A Nébih vizsgálata szerint silányabb élelmiszereket forgalmaznak itthon, mint Ausztriában. Az emlékezetes termékbotrány során több népszerű édességet elemzett a hivatal, a tejcsokoládékat külön teszt során ellenőrizték, amelyről a Kisalföld is beszámolt A teszten 26 hazai és külföldi előállítású, köztük diabetikus, glutén- és laktózmentes csokikat vizsgáltak a hivatal szakemberei a biztonsági paraméterek, a tápanyagok mennyisége, a kakaóvajtól eltérő növényi zsírok jelenléte, . a termékek jogszabályi előírásoknak megfelelő jelölése alapján.Jelölési hibák miatt 17 termékkel szemben indult hatósági eljárás, míg 4 termék esetében szabtak ki bírságot. Ezek büntetési tétele akár a félmillió forintot is elérheti. Több terméknél nem emelték ki az allergén anyagokat és a tápértékek jelölésében is voltak hiányosságok. Egy termékben alacsonyabb volt a tejzsírtartalom az előírtnál, egy másiknál egy itthon nem engedélyezett csokoládé és tejszín aromát használtak fel.A kóstolók kedvence a svájci Lindt Excellence Finom Tejcsokoládé lett. Második helyen végzett a Milka Alpesi Tejcsokoládé, a képzeletbeli dobogó legalsó fokát a Tibi különleges tejcsokoládé foglalhatta el. A Milka és a Tibi között nincs jelentős árkülönbség, de a Lindt táblák több mint 500 forinttal drágábbak a vetélytársaknál. A "speciális", azaz az édesítőszerrel vagy fruktózzal édesített csokoládék tekintetében a kóstolók kedvence a Delaviuda tejcsokoládé lett. Másodikként a Choceur Tejcsokoládé, harmadikként a Wawel Tejcsokoládé végzett - írta a lap