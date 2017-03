40 százalékkal emelkedett a nyaralók ára

Egy év alatt nagyjából 40 százalékkal emelkedett egyes területeken a nyaralók ára, főleg a Balatonon és Budapest környékén, így átlagosan 286 ezer forint a négyzetméterenkénti ár az otthonterkep.hu legfrissebb elemzése szerint.



Az ingatlanportál szerdai, MTI-nek küldött közleménye kiemeli: ez a növekedés annak fényében is drasztikus, hogy a nyaralókra jellemző szezonális áringadozás felfelé ívelő szakasza még csak most fog jelentkezni, a tavaszi hónapokban.



A legdrágábbak az új építésű nyaralók, átlagosan 287 ezer forintos négyzetméterenkénti áron, míg közepes állapotút átlagban négyzetméterenként 177 ezer forintért lehet venni.



A legtöbb eladó nyaraló területi megoszlás szerint leginkább Budapest környékén és a Balaton mentén helyezkedik el.



A Velencei-tónál lezajlott fejlesztések jelentősen emelték a keresletet az elmúlt másfél-két évben. A Kápolnásnyékhez közeli partszakasz, valamint az északi oldalon Sukoró lett népszerűbb, főleg a panoráma miatt, egy év alatt 18-20 százalékos volt a növekedés - hívta fel a figyelmet Mester Nándor, az otthonterkep.hu vezető elemzője. Látványosan nőtt a kereslet az elmúlt három évben a Tisza-tavi nyaralók iránt is.



A portál adatai szerint a legtöbb hétvégi házat 10 millió forint alatt kínálják eladásra, és számos ingatlant hirdetnek 11-15 millió és 16-25 millió forintért. 25 millió forint fölött már jóval kevesebb eladó nyaralóval találkozhatunk. Ez egyébként az alapterület kérdésével is összefüggésben van, az otthonterkep.hu elemzése szerint ugyanis az eladó nyaralók többsége 50 négyzetméter alatti, de jó számmal akad 51 és 75 négyzetméter közötti alapterületű ingatlan is. A 120 négyzetméternél nagyobb eladó nyaralók már inkább ritkaságszámba mennek.