420 millióval köszöni meg a dolgozók munkáját: megvált a szentesi Hungerittől Magyar József

Gyermekek, unokák



Magyar Józsefnek két gyermeke és 5 unokája van. Lánya sürgősségiosztály-vezető főorvos Szentesen, és sokat dolgozik, mint mindenki a magyar egészségügyben. Itt egy huszonéves lány- és fiúunoka van, míg fiánál az ikerlányok 12 évesek. A második fiúunoka a családban sorban a negyedik Magyar József.

Személyre szóló hitel

Csupán 150 emberrel kezdték a munkát 1990-ben. Ma a Hungerit Magyarország legnagyobb árbevételű baromfi-feldolgozó cége. Fotó: Karnok Csaba

A külföldiek már régen vitték volna

Távozik a Hungerittől, de érzelmileg erősen kötődik a céghez Magyar József. Fotó: Karnok Csaba

74 évesen döntött az eladásról

BEK-győztes hölgyek



A magyar női vízilabdasport legnagyobb sikere Szenteshez kötődik: a Hungerit női csapata 25 évvel ezelőtt megnyerte a Bajnokcsapatok Európa-kupáját. Nemrég ezt rendesen meg is ünnepelték, lapunk is beszámolt róla. A cég ma is támogatja a csapatot, az új tulajdonos szándéka, hogy fenntartsa ezt a hagyományt.

Fotó: Karnok Csaba

1970 májusában kezdett dolgozni Magyar József a Szentesi Baromfifeldolgozó Vállalatnál, előtte a Szegedi Tejüzemnél töltött 3 évet, ahová egyenesen a főiskoláról érkezett.– Szentesen három évig üzemvezető voltam, majd kétszer ennyi ideig főművezető, utóbb már 7-800 ember munkájáért feleltem – mondja, hozzátéve, ezt követően fejlesztési főmérnök lett, egészen 1990. december 1-jéig.Onnan tudja ilyen pontosan, hogy ekkor alapította a Hungeritet, amelyet ő is vezetett. A privatizált cég egy kerítésen belül volt a Mag Pál vezette nagyobb üzemmel. – Magyarország legkisebb baromfi-feldolgozója voltunk 150 emberrel. A név eleje a Hungáriából, a közepe a germánból, a vége pedig Itáliából jött – ad magyarázatot az elnevezésre, bevallva, hogy sajnos nem az ő ötletük volt: egy pesti fiatalember találta ki.1991-ben már 900 millió forintos árbevételt értek el, rá két évre pedig megépítették az úgynevezett Panír II-est a vasút túloldalán. Ez önálló vállalkozás lett, más tulajdonosokkal és Hungerit Plus néven futott. 1993-ban az állami cég öncsődöt jelentett, felszámolóbiztos érkezett Szentesre, majd 1994 márciusában nyilvános liciten eladták a vállalatot. – Alapítottam egy harmadik kft.-t, Golden néven, hogy megvegye, de nem volt rá pénzem, így elmentem az Agrobank első emberéhez, Kovács Mihályhoz, és kértem egy 200 milliós hitelt – emlékszik vissza Magyar József. Cserébe azt vállalta, hogy meglévő 105 milliós adósságát 10 év alatt visszafizeti. Néhány perc alatt megegyeztek, és nyertek is, ráadásul nem is kis versenytárssal szemben: a K&H Bank érdekeltsége is akarta az állami céget. 350 dolgozót vettek át, és vállalták, hogy végkielégítést fizetnek, ha mégis elküldik őket.Ezután egy hosszú időszak következett, amikor jól futott a szekér: 2007-ig folyamatosan pozitív eredménnyel zárt a három kft. Majd jött 2008 és a válság, a bankközi összeomlás, ráadásul akkor hadakoztak a Négy Mancs Alapítvánnyal is. 3,2 milliárd forint lett a veszteségük. – Neves baromficégek tűntek el akkor. A mi szerencsénk az volt, hogy nem engedtem kivinni az előző évek nyereségét a cégekből. Nem is szeretett akkoriban minden tulajdonos – mondja Magyar József. Soron kívül kellett nekik 400 millió forint hitel, hogy talpon maradjanak. Az Erste Bank vezérigazgatója, Papp Edit nélkül nem élték volna túl. – Felmentem Pestre. Megkérdezte, vissza tudjuk-e fizetni, majd amikor igennel válaszoltam, hangsúlyozta, ezt a pénzt nem a Hungerit, hanem Magyar József kapja – emlékszik vissza a kritikus időszakra. Kiderült, ez azért volt fontos, mert a többi bank is az Erstét figyelte.Magyarország legnagyobb árbevételű baromfi-feldolgozó cége ma 35 országba exportál, van, ahol többet vágnak, de Szentes előz a nagyobb feldolgozottsággal, hozzáadott értékkel. 2017-ben a madárinfluenza miatt 8 milliárd forint árbevétel-kieséssel zártak, ám a 38 milliárdos forgalomból egyúttal a legnyereségesebb évet is kihozták, 2 milliárd forintos adózott eredménnyel. 21 millió csirkét, 4,5 millió kacsát és 400 ezer libát vágtak tavaly.Amikor felvetem, hogy az értékesítés előtt álló cégek pénzügyi számai szoktak ilyen csábítóan alakulni, Magyar József azt mondja, nem akarta eladni a Hungeritet. – Többször is kerestek már, egy arab vevő szinte készpénzben fizetett volna, de nem akartam külföldinek eladni, mert ők legtöbbször piacot vesznek – hangsúlyozza, hozzátéve, ő duplán Magyar.Tavaly jelentkezett az első hazai érdeklődő: megkérdezték tőle, mik az elképzelései, s jelezték, hogy ezeket ők is meg fogják csinálni. A vevő a Csányi Sándor tulajdonában lévő Hungerit Holding Kft. – A sajtóban több helyen megjelent, hogy nem jól sikerült az utódlás, de ezt határozottan cáfolom. 2015-ben a 25 éves jubileumi vacsorán jelentettem be, hogy hátrébb lépek, és átadom az operatív ügyeket fiamnak, ifjabb Magyar Józsefnek – mondja. Hozzáteszi, ez jól is működött, és ennek is köszönhető a 2017-es kiugró eredmény. Bevallja, nagyon nehéz volt kibírnia, hogy bizonyos döntésekbe ne szóljon bele, de sikerült – az utóbbi időben már a keddi igazgatósági ülésekre sem járt be.A sajtóban megjelent 16 milliárd forintos vételárra Magyar József azt mondja, nem valós, abba viszont nem megy bele, hogy melyik irányból. – Nyugodt szívvel fogom hivatalosan is bejelenteni 23-án, hogy eladtuk a céget, bár érzelmi okok miatt nem mondanék le róla. Ez a harmadik gyerekem – mondja Magyar József, hozzátéve, felülkerekedtek az észérvek. Úgy véli, a család kicsi a szükséges jövőbeni fejlesztésekhez, amelyek a 20 milliárd forintot is elérhetik. Ennyit már nem tud, nem akar felvenni: 74 éves korában bármi történhet vele, s nem akar ilyen terhet hagyni az utódaira.A maradóknak, a dolgozóknak megköszöni a munkát, és 420 millió forintot oszt szét közöttük. A 2–5 éve ott lévők például félhavi, a több mint 20 éve a Hungeritet segítők 2,5 havi fizetésüket kapják meg, ami körülbelül 1420 embert érint. – Ez az én elismerésem a munkájukért – mondja Magyar József.