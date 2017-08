5 dolog, amire figyeljen, ha milliárdossá válik

A hirtelen jött hatalmas pénz azonban legalább akkora felelősség, mint öröm. Az átlagosnál nagyobb vagyonnal rendelkező ügyfelek igényeit jól ismerő Horváth István, a K&H Private banking igazgatója ezért 5 jó tanácsot is ad a bűvös öt szám mellé.



Diszkréció: Általános tapasztalat, hogy a hirtelen jött pénzzel sok "jóakaró" és rég nem látott "barát" is érkezik, akik próbálják „segíteni", befolyásolni a nyertes döntéseit. Ezért - bármennyire is nagy a kísértés arra, hogy ország-világnak elmondjuk szerencsénket -, érdemes a helyzetet bizalmasan kezelni. Csak olyanokkal javasolt megosztani a hírt, akikkel valóban együtt akarunk dönteni, akikben megbízunk, kíváncsiak vagyunk a tanácsaira, és segíteni tudnak.



Az idő (rengeteg) pénz: Nagyobb pénzösszegnél semmiképp se sajnáljuk az időt arra, hogy felmérjük a különböző pénzügyi szolgáltatók tanácsait. Sőt, magukat a szolgáltatókat is! Hiszen nagy összegnél a veszteség is óriási lehet.



Luxus, de meddig: Persze egy nagyobb pénznyereménynél alapvető, hogy megvegyük vagy megvalósítsuk korábbi álmainkat. Kell, hogy legyen azonban egy határa a költekezésnek, hiszen a luxus autók, ékszerek, ingatlanok fenntartási és védelmi költségei akár már néhány év alatt a nyereménynél is hatalmasabb összegeket vihetnek el. Az ölünkbe hullott pénz negyedénél, harmadánál többet ezért semmiképp nem érdemes ilyen célokra elszórni.



Nagy pénz nagy adó: Nemcsak a kisebb megtakarításoknál érdemes jól megnézni az olyan adómegtakarítási lehetőségeket, mint a TBSZ, NYESZ vagy egyes biztosítási formák, de a nagyobb vagyonnál is. Hiszen egy ekkora összegnél már akár egy komolyabb autó árát is elviheti az adó.



Ha mi nem is, a pénzünk azért dolgozzon: Amellett, hogy legyen egy likvid, könnyen hozzáférhető része vagyonunknak, fontos az is, hogy legyen olyan része is, ami hozamot termel. Hiszen csak így tartható fenn hosszabb távon egy valóban új, minőségibb életmód.