5 éve folyamatosan nő a reálbér Magyarországon

Öt éve folyamatosan nő a reálbér Magyarországon, a múlt év egészében a reálbér-emelkedés elérte a 10,3 százalékot; tavaly decemberben a bruttó átlagkereset már meghaladta a 300 ezer, míg a nettó átlagbér a 200 ezer forintot - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.



Cseresnyés Péter emlékeztetett: tavaly csökkentek a munkabért terhelő adók, és ez a folyamat a szociális partnerek és a kormány megállapodásának nyomán a következő években is folytatódik. Emellett a reálbér-emelkedést számos további kormányzati intézkedés is segítette, így a foglalkoztatás- és a bérpolitikai intézkedések, valamint a gazdaság élénkítését segítő kormányzati tevékenységek.



Az államtitkár hangsúlyozta: az előrejelzések azt mutatják, hogy Magyarországon a reálbér-emelkedés a következő időszakban is folytatódik jelentős mértékben. Hozzátette: a családok így nemcsak megtakarítani tudnak, hanem fogyasztani is. Ez utóbbit alátámasztják az emelkedő kiskereskedelmi forgalomról szóló adatok.



Az NGM az MTI-hez eljuttatott közleményében mindehhez hozzáfűzte: a kétszámjegyű reálbér-emelkedésnek köszönhetően tavaly átlagosan több mint egyhavi keresettel többet vittek haza a munkából élő emberek, mint a megelőző évben. A családi kedvezmény figyelembevételével 2010 óta 36 százalékkal emelkedtek az átlagos reálkeresetek, több mint kétszer akkora mértékben, mint 2002 és 2010 között, a szocialista-liberális kormányok alatt.



A kormány kezdeményezésére megkötött hatéves bérmegállapodásnak és a közszféra béremeléseinek köszönhetően nemzetgazdasági szinten 12,9 százalékkal nőttek a bruttó és a nettó bérek egyaránt 2017-ben, amelyre 2002 óta nem volt példa.



A közszférában a keresetek reálértéke - a közfoglalkoztatás hatását kiszűrve - tavaly átlagosan 10,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, tehát folytatódott a közszférának a versenyszférához történő bérfelzárkózása. A versenyszférában is érdemi, 9 százalékos reálbér-növekedés volt tavaly.



A 2018. január elsejétől 8 százalékkal emelkedő minimálbér, a 12 százalékkal növekvő garantált bérminimum és a munkáltatói adók folytatódó érdemi csökkentése tovább segíti a magyar bérek régiós felzárkózását - olvasható az NGM tájékoztatásában.