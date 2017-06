6 milliárd forint felett költünk nyáron játékokra

A játékkereskedő cég éves forgalmának 18 százalékát adja a nyári időszak. A szezon slágertermékei a strandjátékok, a medencék, labdák, biciklik, a trambulinok, a homokozós játékok és a hinta, rossz idő esetén pedig előkerülnek a társasjátékok, a kártyák és a lego.



A Regio Játék felmérte a nyári táborozási költéseket is: ezek szerint minden második 3 évnél idősebb gyermek megy idén táborba. A legnépszerűbbek a sport- (50 százalék), az alkotó- (32 százalék) és az erdei táborok (15 százalék), amelyeket a hittan-, a nyelvi és a zenetáborok követnek. Egy gyermek egy heti táboroztatására a szülők kétharmada 20 és 40 ezer forint közötti összeget, egyharmaduk 20 ezer forintnál kevesebbet szán. Minden harmadik családra jellemző, hogy legalább két tábort finanszíroznak, amihez hozzájön még a zsebpénz, amely egy napra a családok felénél általában ezer forintnál kevesebb, de 32 százalékuknál 1-3 ezer forint és 10 százaléknál 3-5 ezer forint között mozog - ismertette Gyaraki Dávid marketingvezető.



A kutatás szerint a nyár slágere a fidget spinner, amelyből pár hét alatt közel húszezer darabot adtak el.



Idén nyáron tíz családból hét tervez családi nyaralást, legtöbben, 75 százalékuk belföldi szálláshelyeket keres fel, külföldre csak tíz családból egy utazik.



A Regio Játékkereskedelmi Kft. 8 százalékos növekedéssel 9,8 milliárd forint forgalommal zárta az elmúlt évet, közel 450 dolgozót foglalkoztat. Idén nyitották meg a több mint 10 ezer négyzetméteres, új logisztikai központjukat Törökbálinton, amelyhez egy - nagykereskedőket és vásárlókat is kiszolgáló - 1000 négyzetméteres áruház is tartozik, országszerte 33 játékbolttal rendelkezik.