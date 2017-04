A 2014-2020 időszak pályázatairól

A 17 éve működő IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. tanácsadási, információtechnológiai, kreatív szolgáltatásai mellett pályázatírást, illetve ezekkel kapcsolatos menedzsment tevékenységeket is vállal, amely gyakorlati feladatiban jelentős részt képvisel. A szervezet tudásbázisa folyamatos fejlesztés alatt áll,Ezért mint akkreditált tanácsadó szervezet, digitálisan felkészült vállalkozás, és mint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által ajánlott pályázatíró vállalkozás dolgozik.– A pályázatírási megbízásaiban felmerülő Gazdaságfejlesztési és Innovációs-; ( GINOP) Terület- és Településfejlesztési- Operatív Programok (( TOP) és Vidékfejlesztési Program (VP) vonatkozásában csak 2017. március hónapban 36 db pályázati felhívás jelent meg – mondta el Fehér Éva , a vállalkozás ügyvezető igazgatója. A pályázatokban költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli vállalkozások, Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben ügyfél-azonosítóval rendelkezők lehetnek kedvezményezettek.

Az említett 1 hónapos időszak 36 db Európai Uniós pályázata operatív programonként a következőképpen oszlik meg. GINOP 19, TOP 6 és VP 11 db, amelyek mindegyikére jelenleg is benyújtható, vagy hamarosan benyújthatóvá válik a „Pályázati e-ügyintézés felület 2014-2020"-on támogatási kérelem formájában.a teljesség igénye nélkül feldolgozóipari fejlesztéseket, logisztikai szolgáltatások igénybevételét, a vállalkozások digitalizációját, a társadalmi célú vállalkozások fejlesztését, a vállalkozóvá válást, a munkahelyi képzések megvalósítását és turisztikai fejlesztéseket támogatják a Közép-Magyarországi régió területén kívül eső magyarországi térségekben.a mezőgazdaságban a tudásbázis gyarapítását és a tudásátadás előmozdítását, ellátási lánc szereplőinek horizontális és vertikális együttműködésének erősítését, genetikai erőforrások megőrzését és fejlesztését, az erdőgazdálkodás hatékonyságának javítását és a természetközeli gazdálkodási módok, valamint szolidáris gazdálkodás elterjedését támogatják a vidéki térségekben és azok településein.A nem mezőgazdasági tevékenységet folytató mikro-, kis- és középvállalkozások elsősorban a GINOP-ban, a mezőgazdaságban dolgozók a VP-ban, a költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek pedig a TOP-ban találhatnak megfelelő pályázati konstrukciót.A GINOP-ban a kedvezményezettek vizionált projektjeikhez esetenként 100, de jellemzően 40-50 százalék vissza nem térítendő támogatással számolhatnak, a fennmaradó részt önerőből és visszatérítendő támogatásból pl. kedvezményes kamatozású kölcsönből, vagy teljes mértékben önerőből finanszírozhatják. A VP-ban és TOP-ban jellemzően 40 és 100 százalék közötti támogatási intenzitás tervezhető.Egy vagy több különböző pályázatra támogatási kérelem benyújtása korántsem tekinthető egyszerűnek, ugyanakkor a rentábilis feltételek melletti fejlődéshez mindenképpen nagymértékben hozzájárulhat. A pályázatok pontozásos rendszerben meg kell, hogy feleljenek a felhívás szerinti pontozási szempontoknak és tartalmukban, céljaikban egyértelműen hozzá kell, hogy járuljanak az adott pályázat által országos mutatók szintjén támogatni kívánt célok eléréshez.Csakis mikro- és makroszintű jól megalapozott összefüggésekben érdemes egy támogatási kérelem benyújtását elhatározni, amely a szervezeti célokkal is összhangot kíván meg. Számos alátámasztó dokumentum és átvilágítási folyamat szükséges ahhoz, hogy valóban sikeres legyen pályázási folyamat. A költségvetés előállítása, a kommunikációs terv, a szakmai tartalom létrehozása, illetve ezek és az alapadatok és alátámasztó dokumentumok megjelenítése az elektronikus pályázatkezelési rendszerben mind szigorú szabályok szerint zajlik és jellemzően az útmutatás is előzetes háttértudást feltételez.A pályázás ugyanakkor ésszerű költségek mellett kiszervezhető a már megfelelő háttértudással rendelkező projektmenedzsmenttel és pályázatírással foglalkozó szervezetekre, amely egyszerűsítheti folyamatot, növelheti a siker esélyét, s melyhez így kíván hozzájárulni az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft!