A bankok további felfutást várnak a CSOK-igénylésekben az idén

További felfutást várnak a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) igénylésekben idén az MTI-nek nyilatkozó bankok, a legtöbb kérelmet befogadó OTP Bank 42 százalékkal több kérelmet regisztrált idén az első három hónapban, mint tavaly ugyanekkor.



A legtöbb bank a folyósított összegben is emelkedést vár tavalyhoz képest, csakúgy, mint az új lakás vásárlására vagy építésére igényelt támogatási kérelmek számában, az ingatlanpiac élénkülése miatt.



Az első negyedévben a csok-kérelmek számának jelentős bővüléséről számoltak be a pénzintézetek a tavalyi év azonos időszakához képest. Az OTP 42 százalékkal több kérelmet fogadott be, mint az előző év azonos időszakában, az UniCredit Banknál csaknem harmadával, majdnem 500-ra nőtt a kérelmek száma, az MKB Banknál 270 kérelmet fogadtak be az egy évvel korábbi 130 után az első három hónapban, míg a K&H Banknál a tavaly januári 35-ről idén januárban 260-ra nőtt ez a szám. Több bank felhívta a figyelmet arra, hogy tavaly a február 10-i jogszabályi módosítások nagyban befolyásolták a kérelmek beadását, és sok kérelmet csak a jogszabály módosítása után tudtak befogadni, a folyósítás átfutási ideje is lényegesen hosszabb volt.



Az OTP-nél 2017 első negyedévében közel két és félszer annyi támogatást folyósítottak, mint az előző év azonos időszakában, és csaknem duplájára emelkedett az új lakás vásárlási célú igénylések aránya, míg a használt lakás vásárlása és az építése kissé visszaszorult. Az átlagos igényelt támogatás összege körülbelül 10 százalékkal magasabb, mint a tavalyi átlag - írták.



Az UniCredit Banknál nagyobb részt meglévő gyermekek után igényelték a támogatást, és főként használtlakás-vásárlási célra, a befogadott kérelmek kétharmadában, bár emelkedett az új lakások vásárlására vagy építésére igényelt kérelmek száma is. Használt lakásnál jellemzően a két gyermekesek kérik a nekik járó 1 millió 430 ezer forintot, új lakás esetében szintén a kétgyermekes ügyfelek vannak többségben, akik a 2 millió 600 ezer forintos támogatási összeget igénylik.



Az MKB arról számolt be, hogy idén eddig a tavalyinál lényegesen több, 300 millió forint támogatást és hitelt igényeltek összesen (használt lakásra 58 százalékot, új lakásra 16 százalékot, míg építésre 26 százalékot). A bank az első negyedéves 1 milliárd 414 millió forint folyósított összeg után további felfutást prognosztizál, ami idén várakozásaik szerint eléri az 5-7 milliárd forintot. Az átlagos folyósított hitelösszeg 4,2 millió forint, továbbra is.



A CIB-nél az eddigi igénylők átlagosan 3,2 millió forint támogatást vettek igénybe új és használt lakásra, kamattámogatott hitel nélkül. Az igénylők háromnegyede kamattámogatott vagy piaci hitellel együtt veszi fel a támogatást, az otthonteremtési hitelt átlagosan 8,45 millió forint, a piaci kamatozású hitelt a csok mellé átlagosan 9,44 millió forintos összegben igényelnek. Az új lakás építésénél, vásárlásánál az igénylők 56 százaléka 1-2 gyerekes, 44 százalékuk 3 vagy több gyerekes, akiknek 75 százaléka igényelte az állami támogatású hitelt is.



A K&H Banknál tavaly az igénylők 62 százaléka használt lakás vásárlásra, 31 százaléka lakásépítésre, 5 százaléka pedig új lakás vásárlásra igényelte az összeget. A banknál tavaly januárban az átlagos folyósított hitelösszeg 1,2 millió forint volt, ez idén 3,1 millió forintra nőtt. A bank januárban 812 millió forint igénylésre 697 millió forint támogatást folyósított. A K&H várakozásai szerint a csok-igénylések száma elérheti idén is a 30 ezret, ami a jelenlegi átlagos összegekkel számolva megközelítheti a 90 milliárd forintot.