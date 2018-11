A Black Friday az adathalászok Mekkája - így kerülje el őket

Az internetes csalók is igyekeznek kihasználni a fekete péntekhez hasonló, időszakosan nagy tömegű online vásárlásra buzdító kampányokat - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.



Mint írták, november 23-án a karácsonyi vásárlási szezon kezdetével ismételten Black Friday - más néven Fekete Péntek - elnevezésű kedvezményes online vásárlási ajánlatok lesznek elérhetőek az internet-felhasználók számára, ezt pedig az internetes csalók is igyekeznek kihasználni.



Hozzátették: az adathalászat (phishing) Magyarországon is növekvő tendenciát mutat, és ha a vásárló nem jár el kellő körültekintéssel, adathalászat áldozatává válhat.



Mint írták, az adathalászat során a támadók érzékeny adatokat igyekeznek kicsalni a felhasználóktól, mindezt leggyakrabban e-mail, SMS, vagy közösségi média hálózaton keresztül küldött üzenet formájában teszik, de előfordulhat, hogy telefonon keresik fel az áldozatot.

Az adathalászok látszólag hivatalos üzenetet küldenek kiszemeltjüknek, amelyben egy, az eredetire megtévesztésig hasonlító, ám hamis weboldalra, csatolmányra irányítják áldozatukat. Erre különféle mesterkélt indokokat használnak: például jelszómódosítást kérnek, regisztráció megerősítését, vagy utolsó akcióra hívják fel a figyelmet.



Minden esetben kellő elővigyázatossággal kell fogadni az ismeretlen, idegen személyek által kezdeményezett elektronikus kapcsolatfelvételeket - hangsúlyozzák a közleményben.

Azt tanácsolják, hogy a felhasználók előzetes vizsgálat nélkül ne kattintsanak az e-mail-ben megküldött hivatkozásra, illetve ne az e-mail-ben kapott hivatkozást követve jelentkezzenek be a szolgáltatók, webshopok weboldalára, hanem a látható webcímet (URL-t) begépelve látogassák meg a kívánt oldalt. Azt ajánlják, hogy a felhasználók mindig ellenőrizzék a feladót, illetve a webáruházat, amelynek szolgáltatásait igénybe kívánják venni.



Javasolják azt is, hogy olyan megbízható helyről - lehetőség szerint hitelkártyával - vásároljanak, amelyet ismer és kipróbált a fogyasztó, valamint érdemes ellenőrizni a vevők értékeléseit a weboldalakon.



Azt ajánlják, hogy amennyiben valaki adathalászatra utaló eseményt tapasztal, vagy annak áldozatává vált, akkor haladéktalanul értesítse az esetről az érintett szolgáltatót, vagy tegyen feljelentést.