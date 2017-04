A csütörtök lehet az év legforgalmasabb napja - erre számítanak a nagy üzletláncok

A vásárlók változatlanul a sonkákat, a tojást és a csokoládékat keresik leginkább - derül ki az MTI által készített körképből.



A húsvét előtti héten átlagosan másfélszeresére nő a forgalom a Spar üzleteiben. A tavalyi évhez képest további növekedésre számítanak, a jövő hét csütörtök forgalmi szempontból az év talán legerősebb napja lesz - közölte a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. az MTI megkeresésére.



A Spar tapasztalatai szerint ilyenkor egyes húsfélékből és húskészítményekből 20-50 százalékkal többet vesznek a vásárlók a megszokottnál, de tojásból akár kétszer annyit is, mint máskor. A legkeresettebb a füstölt, kötözött sonka, illetve a csirkemellfilé, de egy átlagos időszakhoz képest a kacsatermékekre is kiugróbb az igény.



Az édességekből 60-70 százalékkal több fogy, a különböző alkoholokból 20 százalékkal több, különösen népszerűek ilyenkor a krémlikőrök, a pezsgők és az ízesített sörök. A sütéshez szükséges segédanyagok forgalma általában mintegy 60 százalékkal nő.



A Spar válaszában jelezte azt is: a rövid szavatossági idejű friss termékeknél, például egyes baromfihúsoknál vagy halaknál előfordulhat áruhiány a húsvétot követő kedden, mert az ipar sem dolgozik az ünnepek alatt.



A pénteki ünnepnap miatt a friss kenyér és kalács forgalma szombatra terhelődik, a direkt pékáru-szállítók ezért szombaton többször fognak szállítani, a tartóskenyér-készleteket pedig megemelték a boltokban, ezért kedden nem várható hiány. A tejeknél és tejtermékeknél a szavatossági idők szintén lehetővé teszik, hogy ne alakuljon ki áruhiány - hangsúlyozta a társaság.



Magyarországon 344 Spar szupermarket, 33 Interspar hipermarket és 123 franchise üzlet, összesen 500 Spar üzlet működik.



Az Auchan Magyarország Kft. az MTI kérdésére közölte: a húsvéti szezon a teljes éves forgalmuk mintegy 10 százalékát, illetve a karácsonyi forgalmuk mintegy felét teszi ki.



Tapasztalataik szerint az idei hosszabb hétvége miatt korábbra tolódnak az ünnepi vásárlások, és a tavalyi évhez hasonló erős forgalomra számítanak az idén is. Válaszukban hozzátették, hogy számolnak a megemelkedő kereslettel a húsvétot megelőző és az azt követő napokon, ezért megnövelt kapacitással töltik fel áruházaikat.



Az Auchannál szintén a füstölt és a füstölt-főtt sonkafélék, a tojás, a húsvéti édességek és a kalácsfélék a legkeresettebb termékek.



A forgalomnövekedés függ az egyes termékkategóriáktól, bizonyos termékeknél az éves forgalom jelentős hányadát értékesítik ebben a rövid szezonban, például a füstölt és a füstölt-főtt húsok forgalmának csaknem harmadát adják el ebben az időszakban, ami 500-600 tonna - jelezték.



Az Auchan 19 áruházat és 18 töltőállomást üzemeltet Magyarországon, emellett tavaly ősz óta lehetőség van online bevásárlásra házhozszállítással, folyamatosan bővülő területi lefedettséggel.



A Tesco-Global Áruházak Zrt. arról számolt be, hogy a húsvéti ünnepeket megelőző három hét az áruházlánc második legforgalmasabb periódusa a karácsony után. A forgalom növekedésének mértéke termékenként eltérő, a klasszikus húsvéti termékeknél a legerősebb a felfutás. Ezek között említették a füstölt árukat, a tojást, az édességeket, a kalácsot, a szeszes italokat, a sütési alapanyagokat, valamint a kiegészítőket, locsoló kölniket.



A Tesco áruházaiban a húsvéti szezonban annyi füstölt sonkát adnak el, mint egy átlagos időszakban fél év alatt, és erősödik a füstölt kolbászok iránti kereslet is. A vásárlók általában az M-es méretű tojásokat keresik leginkább, de a húsvéti szezonban jelentősen megugrik a prémium kategóriás termékek forgalma; továbbra is főként a tizes kiszerelés fogy, de ilyenkor a harmincas kiszerelések szintén nagyon kelendőek - ismertették. Hozzátették, hogy az utóbbi években egyre nagyobb arányban keresik a fogyasztók a magasabb minőségű termékeket.



Tavaly hónap végére esett az ünnep, idén kedvezőbb az időpont, ezért a Tesco kis mértékben, de erősebb húsvéti forgalmat vár az előző évinél - közölték.



Tescónak 206 áruháza van Magyarországon.



Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. szintén jelentős forgalomnövekedést tapasztal az átlagos időszakokhoz képest. Válaszukban ugyanakkor úgy fogalmaznak: a nagypénteki ünnepnap miatt ebben az évben fognak először zárva tartani az áruházak, így még nem lehet előre jelezni a húsvéti forgalom emiatti változását.



Az áruházláncnál ugyancsak a tojás és a sonka forgalma bővül a legjelentősebb mértékben a húsvéti időszakban.



Az Aldi 119 üzlettel rendelkezik Magyarországon.