A diplomások keresik a legtöbbet, de az alacsonyan iskolázottak fizetése nőtt a legjobban

A tanév végéhez közeledve, valamint az érettségi- és vizsgaidőszakra reflektálva a Workania állásportál által működtetett Fizetesek.hu megnézte, hogy hogyan alakultak az iskolai végzettség szerinti bérek az élmúlt években. Vajon érdemes-e továbbtanulni, elég-e az érettségi és mennyit ér a diploma?VOLT HONNAN NÖVEKEDNIAz online bérfelmérés szerint 2013-ban az általános iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalók havi bruttó átlagfizetése még 146 ezer forint volt, 2018-ban pedig már bruttó 227 ezer forintot vihetnek haza. Öt év alatt ez 55%-os növekedés, ami a legmagasabb az összes végzettséget figyelembe véve.Egyébként is az alacsonyan iskolázottak fizetése nőtt a legmagasabb mértékben: a szakközépiskolát végzett munkavállalók az öt évvel ezelőtti bruttó 155 ezer forinthoz képest most átlag 233 ezret keresnek, ez pedig 50%-os növekedés. Az érettségivel és OKJ végzettséggel rendelkező dolgozók bére 45%-kal több: az előbbi csoport keresete a 2013-as 185 ezerről 270 ezerre, az utóbbiaké pedig bruttó 190 ezerről 280 ezerre nőtt.A DIPLOMÁSOK KERESIK A LEGTÖBBETA diplomás munkavállalók esetében már ehhez képest alacsonyabb volt a növekedés: a főiskolát végzett dolgozók esetében 35%, az egyetemi végzettségűeknél pedig 25%.Igaz, mindkét csoport messze a legmagasabb átlagjövedelemmel rendelkezik: főiskolai diplomával jelenleg átlag 421 500 Ft-ot lehet keresni, míg egyetemi végzettséggel 448 500 Ft-ot. Nem nehéz észrevenni, hogy óriási az ugrás a közép- és felsőfokú végzettség között, ráadásul a diplomás munkavállalók jelenleg is kétszer annyit keresnek, mint az alapfokú végzettségűek. A kutatás további érdekessége, hogy a pályakezdő diplomások többet keresnek, mint a több éve dolgozó érettségizett munkavállalók.A SZAKMUNKÁS PÁLYAKEZDŐK HIÁNYA A BÉREKEN IS MEGLÁTSZIKA Fizetesek.hu megnézte azt is, hogy pályakezdőként mennyit ér az iskola. Szakmai tapasztalat nélkül és általános iskolával 195 ezer fotintot lehet keresni átlagosan, szakközépiskolával 216 ezret, érettségivel 240 ezret, OKJ papírral pedig 246 ezret. Főiskolai diplomával pedig 332 ezer az átlagos kezdőfizetés, egyetemi végzettséggel 339 ezer forint.A legmagasabb mértékben egyébként szakmunkás pályakezdők bére nőtt: az ő esetükben 62%-os volt a növekedés 2013-hoz képest. De az érettségivel és OKJ-val rendelkező munkavállalók (53%), valamint az alapfokú végzettségű dolgozók (48%) bére is jelentősen nőtt.