A domaszéki az első napelemparkja az Alteónak

– Az Alteo Group hivatalosan is lezárta azt az ügyletet, amelyben a Domaszék 2MW Kft. megvásárlásával a már működő naperőmű tulajdonosa lett – adta hírül a múlt héten a napi.hu. Korábban az EOGEN Csoporté volt a négy, egyenként 495 kilowattos szilíciumkristályos naperőműegység, ennek megvételével az Alteo portfóliójában először jelent meg a naperőműves energiatermelés is. Az alternatív gázos egységek, valamint a víz- és szélerőművek mellett tehát új területre léptek, s ahogy a cég vezérigazgatója, ifj. Chikán Attila elmondta, itt nem állnak meg. Elindították már a monori naperőművek megvásárlását, ezek további 4 megawattal fogják emelni majd a tőzsdén is szereplő energetikai vállalat ilyen kapacitásait.



Domaszék sem áll meg.



– Az Alteo Zrt. is tervezi, hogy több naperőművet épít a településen, de van más vállalkozó is, akinek hasonló elképzelései vannak – mondta lapunknak nyár végén Kispéter Géza. Domaszék polgármestere hozzátette, örül a megújulóenergia-cégeknek, hiszen bevételt jelent a településnek az iparűzési adó. Egy korábban golfpályaként működő területen további kiserőművek épülhetnek, és ebben komoly szerepe lehet egy bácsszőlősi vállalkozónak is, aki tucatnyi „napos cég" vezetője.