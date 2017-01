A Fiat-Chryslert is azzal vádolják, hogy szoftverrel hamisította meg a károsanyag-kibocsátás adatait

Az amerikai környezetvédelmi hivatal (EPA) vizsgálódik az ügyben, s eddig azt állapította meg, hogy a Fiat-Chrysler több mint százezer kocsiba épített be törvényellenesen olyan szoftvert, amely meghamisította a károsanyag-kibocsátás mértékét, s ezzel azt a látszatot keltette, mintha a kérdéses gépjárművek megfelelnének az amerikai környezetvédelmi előírásoknak.



Mary Nichols, a szövetségi környezetvédelmi hivatallal (EPA) együttműködő kaliforniai környezetvédelmi ügynökség(CARB)vezetője nyilatkozatában hangsúlyozta: "ismét egy nagy autógyártó döntött úgy, hogy kereskedelmi megfontolásokból semmibe veszi a szabályokat, csakhogy lelepleződött".



Az olasz-amerikai autógyártó cég a 2014 és 2016 között gyártott Cherokee dzsipekbe és a Dodge Ram 500-as típusú pickup-kocsikba szerelte be a csalást leplező szoftvereket. A Fiat-Chrysler (FCA) azonnal visszautasította a vádat, s közleményben cáfolt minden trükközést, azt állította, hogy mindig és mindenütt betartotta az amerikai előírásokat.



Sergio Marchionne, a cég olasz vezérigazgatója rendkívüli sajtóértekezletet hívott össze és emelt hangon kérte ki a vállalat nevében a vádaskodást. Mint fogalmazott: a vállalat soha nem próbált olyan szoftvert alkalmazni, amellyel csaltak volna, hogy megkerüljék a károsanyag-kibocsátást szabályozó amerikai törvényeket. Marchionne szerint a vita azért alakulhatott ki, mert a vállalat nem bocsátotta az EPA rendelkezésére a beépített szoftver részletes adatait, s tette ezt azért, mert éppen kiegészíteni, modernizálni készült a kérdéses szoftvert.



A vezérigazgató nehezményezte azt is, hogy a környezetvédelmi hivatal az autógyár előzetes tájékoztatása nélkül lépett a nyilvánosság elé, holott az egész problémát szerinte "sokkal hatékonyabb módon" lehetett volna rendezni a bejelentés nélkül.



A botrány kirobbanása előtt csupán egy nappal, szerdán, a német Volkswagen illetékesei ismerték el ugyanebben a bűnösségüket, s késznek mondták magukat, hogy megfizessék az amerikai bíróság által kirótt 4.3 milliárd dolláros kártérítést.