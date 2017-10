A hibridautó ma már elérhető - de megéri?

Már nem csak újonnan, de használtan, elfogadható áron is miénk lehet egy hibridautó, ami rengeteget spórolhat a pénztárcánknak. A Bank360.hu munkatársaival utánajártunk, hogy tényleg megéri-e a hagyományos járgányt egy zöldebbre cserélni, akár autóhitelt is igénybe véve.Aki nem lenne jártas az elektromos autók világában, annak eláruljuk, hogy zöldautó és zöldautó között is igen nagy különbségek vannak. Városi közlekedésre a legideálisabb egy igazi, csak elektromos meghajtású villanyautó. Ezek jellemzője, hogy egy töltéssel, nagyjából óránkénti 50 km-es sebesség mellett 500 km-t is meg tudnak tenni, az akkumulátor teljesítményétől függően.A zöldautók másik típusa az úgynevezett hibrid, illetve plug-in hibrid. A hibridek rendelkeznek egy belső égésű motorral is, amely az áramfejlesztésben is részt vesz. Az alapvetően üzemanyag-meghajtású autók leginkább fékezésnél, indulásnál, megállásnál spórolnak nekünk, mivel ilyenkor az akkumulátor erejét használja fel a gépjármű az üzemanyag zabálása helyett.A plug-in hibridek viszont nem csak a belső égésű motor segítségével tölthetők, hanem külső forrásról is. Városban képesek teljesen villanyról menni, de akkor sincs gond, ha autópályára merészkedünk: a plug-in hibridek ilyenkor üzemanyagból tudják fedezni a teljesítményhez szükséges erőt.

ingyenes töltés a töltőpontokon, azaz ingyen van az „üzemanyag"

ingyenes parkolás Budapesten és egyre több nagyvárosban

a vételár maximum 21 százalékával vagy másfél millió forinttal beszáll az állam, ha a feltételeknek megfelelő új autót veszel

nem kell fizetni regisztrációs adót, forgalomba helyezési illetéket, helyi gépjárműadót

mentesülés a visszterhes vagyonszerzési illeték alól

De mégis, mennyit tudunk spórolni egy benzinnel vagy dízellel hajtott autóval szemben? Természetesen ez attól is nagyban függ, hogy a három típus közül melyiket választjuk. Az elektromos autóknál egyértelmű, hogy megspóroljuk az üzemanyagköltséget. Ez például egy benzines, 7 liter fogyasztású autó esetén, amellyel mondjuk 800 km-t utazgatunk el csak a városban, egy hónap alatt ez nagyjából 20 000 forint, literenkénti 347 forintos benzinár mellett.Az egyszerű akkumulátoros megoldás mellett a szervizköltségek miatt sem kell nagyon aggódni. Kevesebb dolog mehet tönkre a villanyautóban, mint egy hagyományosban, ráadásul az akkumulátorra garanciát is vállalnak a gyártók, tipikusan nyolc évet. Ez éves szinten szintén több tízezer forintot jelenthet még úgy is, ha nem új, hanem egy 3-5 éves használt zöldautót vettünk.A spórolás még a hibrideken is érezhető: ezek az alapvetően üzemanyag hajtotta autók akkor spórolnak a benzinnel vagy gázolajjal, amikor a kelleténél több ég el, mint például fékezésnél. Ilyenkor az akkumulátor veszi át a helyet. Plug-in hibrideknél szintén kinullázhatjuk az üzemanyagköltséget városon belül, hosszabb autóutakon viszont kénytelenek vagyunk tankolni.A környezettudatosságot az állam is díjazza: hatalmas kedvezményeket tud igénybe venni az, aki zöldrendszámos kocsira vált.Soroljuk:Ha nem nézzük a vásárláshoz adott maximum másfél millió forintot, már akkor is több mint százezer forintot spóroltunk magunknak. Megússzuk a rendszeres parkolási díjat, amire nagyjából 10 000 forintot számolhatunk egy hónapban. A különböző illetékek pedig egy használt, kisebb teljesítményű autó esetén is kitesznek legalább 50-60 ezer forintot évente, ami így a zsebben marad.Azt viszont jó észben tartani, hogy az állami támogatás nem jár minden autóra, mivel megvannak a teljesítendő kritériumok. Teljesen elektromos autók és több plug-in hibrid is megfelel az előírásoknak, ezért érdemes megnézni, hogy milyen támogatásokat vehetünk igénybe.

Persze egyelőre áldozatot is kell hoznia annak, aki zöldautóval róná az utakat, például a kényelem terén: az elérhető modellek legtöbbje például meglehetősen kicsi és ez gondot okozhat egy többgyermekes családnak. Főleg azért, mert az akkumulátort valahova el kell pakolni, ezt pedig általában a csomagtartó mérete sínyli meg.Vannak ennél komolyabb nehézségek is: ugyan a rendszeres szervizelés tényleg szinte semmibe sem kerül, viszont az akkumulátor élettartama 8-10 év után romlani kezd. A garancia jellemzően 8 évig tart, azonban utána már nekünk kell cseréltetni. Ez pedig nem kevés pénz: egy újabb aksi akár 3 millió forintba is kerülhet, éppen annyiba, mint amennyiért egy kicsivel fiatalabb, jó állapotban lévő használt benzines autót vehetünk. Ezt a beruházást pedig nagyjából 10 évente biztosan meg kell tennünk.Ráadásul benzines vagy gázolajjal hajtott autóval bátran nekivághatunk a nagyobb távoknak is. Ezt zöldautóval nem feltétlenül tehetjük meg: az üzemidő annak megfelelően csökken, minél gyorsabban megyünk, vagy ahogyan használjuk a fűtést-hűtést. Tehát a reklámszövegekből már számolgathatjuk is tovább, hogy hogyan csökken a teljesítményünk, ha a városban megengedett sebességnél gyorsabban megyünk, például autópályán. A hatótávolság a legtöbb elektromos autónál lecsökken 100 km alá. Ezen az állapoton segíthet egy plug-in hibrid, amivel áthidalhatjuk ezt a problémát.Azonban a plug-inek töltése is gondot okozhat, ha kilépünk a főváros jól felépített infrastruktúrájából. Ugyan országszerte épülnek töltőállomások, ám még mindig vannak olyan távok, ahol szinte lehetetlen megoldani a töltést.Találhatunk olyan megyeszékhelyet is, ahol egyetlen egy töltőpont üzemel. Szegeden például mindössze két ilyen pont van, de az egész keleti országrészben gyenge az ellátottság, míg Nyugat-Magyarországontöbb helyen tudunk „tankolni", például Sopronban és Győrben 3 helyen.Megoldást jelentene az otthoni töltés, hiszen éjszakára csatlakoztatva hagyhatjuk az autót, hogy másnapra feltöltődjön - ám a házi töltőállomás kiépítése ma alsó hangon is félmillió forint.Persze az első és legfontosabb kérdés, amikor felmerül a csere, hogy mennyiért lehet a miénk egy ilyen járgány. Nos újonnan még az állami támogatással is igen drága mulatság a lemondásokhoz képest, ugyanis nagyjából 6-8 millió forint körül hozhatunk ki a szalonból egy messze nem csúcskategóriás modellt, innen pedig csak felfelé kúsznak az árak.A népszerű Toyota hibridek a Yarissal 4 és félmillió forinttól indulnak, a Nissan Leaf 7 millióról, Lexus CT 200h 8 millió forinttól elérhető, az Opel Amperát pedig 12 millió forintért vezethetjük.Sokan úgy gondolják, hogy nem lehet jó használt kínálatot találni Magyarországon, de mára ez megváltozott. Elég, ha beütjük a keresőbe és máris százszám találjuk az ajánlatokat.Míg korábban óva intettek attól, hogy használtan vegyünk elektromos autót (mivel rajtunk maradhat az akkumulátorcsere milliós költsége), mára bátran nézegethetjük a 4-5 éves hibrideket és villanyautókat. Ezek ára vetekszik a kicsivel jobb állapotban lévő benzinesekével. Használtan már 3 millió forintól találhatunk ajánlatokat.Megkérdeztük a Bank360.hu hitelszakértőit, hogy milyen lehetőségeink vannak, ha kölcsönből akarjuk lecserélni az autót. A javaslatuk, hogy a hagyományosan kínált lízingkonstrukciók helyett, a mai alacsony kamatkörnyezetben érdemesebb elgondolkodni egy szabad felhasználású személyi kölcsönön.Ennél a hiteltípusnál ugyanis nincs szükség önerőre és fedezetre, szemben a legtöbb lízingmegoldással.A kölcsön összege jellemzően nem magasabb, mint 7 millió forint, a kamat fixált, a futamidő pedig leghosszabb esetben 84 hónap.A személyi kölcsön előnye abban rejlik, hogy az autó azonnal a mi tulajdonunkba kerül, ráadásul a kölcsön összegét nem csak a kocsivásárlásra használhatjuk fel, hanem gyakorlatilag bármire, így például kiegészítőket, vagy a forgalomba állításhoz szükséges dokumentumokat is beszerezhetjük.És ha azt hinnénk, hogy árban rosszabbul járunk emiatt, tévedünk: 3 millió forintot 72 hónapra akár már 10,90 százalékos THM mellett is felvehetünk, viszont a lízing ügyleti kamata ennél jóval magasabb, tipikusan 10-12 százalék körüli. Továbbá lízing esetén önerőre is szükség van, míg személyi kölcsönnél elég megfelelő jövedelemmel rendelkezni.Aki szemfüles, az már kimatekozhatta, hogy megfelelő használat mellett igenis lehetséges, hogy a törlesztőt abból a pénzből fizetjük, amit igazából üzemanyagra költöttünk volna, vagy szervizre. Így akár az is elérhető, hogy az egyébként hosszabb futamidőre, alacsonyabb kamat mellett felvett hitelt idő előtt, 4-5 év alatt teljesen visszatörlesszük, hiszen a személyi kölcsönnél van lehetőség elő- és végtörlesztésre is.Annak, aki városban használná az elektromos autóját, mindenképpen jó befektetés lehet: ingyen van az üzemanyag és a szervizzel sem kell sokat foglalkozni, az állami kedvezményekből adódó extra pedig csak hab a pénzzel kibélelt tortán.A hitel törlesztőjét (és még többet) a havonta megspórolt pénzből ki tudjuk gazdálkodni, és akár a futamidőnél hamarabb lezárhatjuk kapcsolatunkat a bankkal.Annak, aki hosszabb utakat tenne meg, szintén jó vétel lehet egy plug-in hibrid, hiszen ötvözi a belső égésű motorok és a villanyautók előnyeit. Ugyanakkor a hátrányokkal is számolni kell: az autót többször kell szervizbe vinni, tankolni kell (igaz, kevesebbet), és nem feltétlenül érhető el minden állami támogatás.Tudatosan kiszámolva a költségeket és a kocsival járó pozitívumokat, mindenki eldöntheti, hogy eleget profitál-e a váltásból. Érdemes lehet még most kihasználni az állami támogatásokat, hiszen ahogy terjednek a villanyautók, úgy lesznek folyamatosan visszavágva az állami ösztönzők.Persze idővel a modellek is fejlődnek majd: jobb akkumulátorok és olcsóbb autók jöhetnek az elkövetkezendő években - nem feltétlenül érdemes megvárni az újabb fejlesztéseket, ha már most jelentős megtakarításokat érhetünk el a cserével.