A jövő héten vizsgálja a magyar államadós-besorolást a Moody´s

A nemzetközi hitelminősítő 2018-ra összeállított menetrendjében Magyarország először június 1-jén szerepelt, és november 23-án, pénteken kerül ismét sorra.



A kialakult gyakorlat alapján a cég várhatóan pénteken késő éjjel, az európai és az amerikai piaci zárások után jelenti be döntését Londonban.



A Moody's az általa korábban alkalmazott gyakorlattól eltérően ezúttal nem három, hanem - csakúgy, mint a másik két globális piacvezető hitelminősítő, az S&P Global Ratings és a Fitch Ratings - szintén két potenciális felülvizsgálati időpontot jelölt ki 2018-ra. Az idei első, júniusi időpontban a cég azonban nem vizsgálta érdemben Magyarország államadós-besorolását, így nem jelentett be módosítást az osztályzatra, sem annak kilátására.



A Moody's legutóbb 2016. november 4-én módosította a kitűzött időpontban a magyar államadós-osztályzatot: a hitelminősítő akkor emelte vissza Magyarországot a befektetési ajánlású kategóriába, az addigi "Ba1"-ről a jelenleg is érvényes, stabil kilátású "Baa3"-ra javítva a szuverén besorolását.



Magyarország azóta négy előre kitűzött felülvizsgálati időpontban - a júniusi dátum előtt tavaly március 3-án, július 7-én és október 20-án - szerepelt a Moody's menetrendjében, ám a hitelminősítő egyik alkalommal sem hajtott végre újabb felülvizsgálatot.



A globális pénzügyi válság után életbe léptetett EU-szabályozás alapján - hacsak azonnali minősítési döntést igénylő rendkívüli fejlemény nem történik - a hitelminősítők minden naptári évben az általuk előre meghatározott és bejelentett időpontban hajthatnak csak végre adósosztályzati lépéseket európai uniós államadósok esetében.



Az időpont előzetes meghatározása azonban nem kötelezi a hitelminősítőket arra, hogy az adott napokon tényleges osztályzati felülvizsgálatokat hajtsanak végre.



A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő az idén összesen hat - egyenként két-két - időpontot tűzött ki a magyar államadós-besorolások vizsgálatára, de az eddigi öt időpontban egyikük sem jelentett be módosításokat.



Az S&P Global Ratings - a Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport hitelminősítési részlege - az idén először február 16-án, majd augusztus 17-én vette napirendre Magyarországot, és mindkét időpontban megerősítette a hosszú és rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló magyar államadósság-kötelezettségek "BBB mínusz/A-3" szintű, befektetési ajánlású besorolását, változatlan pozitív kilátással.



Ugyanígy tett a magyar osztályzat vizsgálatára általa kijelölt idei első és második időpontban, március 9-én és augusztus 31-én a Fitch Ratings, amely szintén felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátással tartja nyilván a hosszú távú "BBB mínusz" magyar szuverén adósbesorolást.



Az S&P és a Fitch 2018-ban már nem vizsgálja Magyarországot, és a jövő pénteki időpont után a magyar adósosztályzat a Moody's idei felülvizsgálati menetrendjében sem szerepel újból.



A jelenleg érvényes "Baa3" besorolás a Moody's módszertanában a befektetésre ajánlott államadós-kategória alapszintje, és az eltérő jelölési módszertan ellenére azonos a másik két globális hitelminősítő által érvényben tartott magyar szuverén besorolással.



Mindhárom cég 2016-ban emelte vissza Magyarországot a befektetési ajánlású sávba, de az S&P és a Fitch tavaly újabb felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította a magyar besorolások kilátását. A Moody's így a három nagy közül egyedüliként tartja nyilván stabil kilátással a magyar államadós-minősítést.