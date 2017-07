A kaukázusi kefirek is rangsorba álltak a Szupermentán

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) tesztsorozatának következő állomása a kaukázusi kefirek vizsgálata volt. Laboratóriumban mérték a 18 natúr termék fehérje és zsírtartalmát, ahogyan a csomagolóanyagból történő káros anyag kioldódását is ellenőrizték. A komplex tesztelés ezúttal is magába foglalta a termékek kedveltségi értékelését is.A kefir olyan savanyított tejtermék, amelynek jellemzőit a Magyar Élelmiszerkönyv szabályozza, jóllehet kaukázusi kefirre vonatkozó egyedi előírás nem található benne. A hivatal által vizsgált 18 különböző márkanevű termékből 1-et más uniós tagállamban készítettek, míg 17-et hazai üzemekben 8 előállító gyártott.A szakemberek laboratóriumban mérték a minták fehérje és zsírtartalmát, továbbá vizsgálták a termékekkel közvetlen kapcsolatba kerülő csomagolóanyagból, azaz a PET palackból és kupakból történő káros anyag kioldódást is. Ezeknek a szempontnak maradéktalanul megfeleltek a vizsgált kaukázusi kefirek.Ugyan konkrét szabály nincsen a kefir alkoholtartalmára, érdekességként ebből a szempontból is górcső alá vették a termékeket. A vizsgált 18 kaukázusi kefirből 7 esetben kimutathatósági határ feletti etil-alkohol jelentkezett. Természetesen ettől még a kefir nem sorolható az „alkoholos italok" közé, de nagyobb mennyiség elfogyasztása esetén azért érdemes számításba venni.A Magyar Élelmiszerkönyv savanyú tejtermékekről szóló fejezete pontosan definiálja, hogy a kefirt milyen speciális mikrobatenyészetek hozzáadásával kell készíteni, és hogy élőflórás termék esetében mennyi a minimális, kultúrából származó élő tejsavbaktériumok és élesztők száma.Az élőcsíra számra vonatkozó vizsgálatok vegyes eredménnyel záródtak. A Magyar Élelmiszerkönyv kefir vonatkozású előírásainak teljes mértékben csak 2 termék felelt meg. A kötelező, minimális mennyiségű élesztőt minden terméknél sikerült kimutatni, de a tejsavbaktériumok száma 16 kefir esetében alacsonyabb volt az előírt minimális értéknél.A vizsgálatok továbbra is folyamatban vannak a kifogásolt termékek esetében. Nem megfelelőség esetén, amennyiben bebizonyosodik, hogy a kifogásolt csíraszám az előállítás hiányosságainak következménye, a vállalkozásokat figyelmeztetésben részesíti a NÉBIH.A terméktesztnek megfelelően ezúttal is sor került a kedveltségi vizsgálatra, ahol laikus és profi kóstolók értékelték a termékeket. A külső megjelenés, szín, illat, íz, állomány pontozása alapján alakult ki a, amelynek nyertese a Danone kaukázusi kefir lett. Másodikként végzett a Milli, míg harmadikként a Sissy márkajelzésű termék.