A korábban számítottnál is jobban nőtt a gazdaság

- jelentette második becslése alapján szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A korábban közölt index revízióját elsősorban a piaci alapú szolgáltatások vártnál kedvezőbb teljesítménye magyarázza - tette hozzá a KSH.A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 4,6, az előző negyedévhez viszonyítva 1,0 százalékkal nőtt.Az első fél évben 4,6 százalékkal volt nagyobb a gazdaság teljesítménye az egy évvel korábbinál.A növekedéshez - súlyánál fogva - legnagyobb mértékben a piaci alapú szolgáltatások 4,3 százalékos növekedése járult hozzá a második negyedévben.A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység együttes teljesítménye 6,7 százalékkal bővült. Az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág hozzáadott értéke 5,2, a szállítás, raktározásé 3,8 százalékkal emelkedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 2,8 százalékkal nőtt, amit nagyrészt a pénzügyi közvetítési szolgáltatások közvetetten mért díjának javulása okozott, emellett a nem pénzügyi vállalatok és a háztartások hitel- és betétállománya is egyaránt emelkedett. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes hozzáadott értéke egy év zsugorodás után gyakorlatilag stagnált, alig 0,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.A feldolgozóiparban hozzáadott értéke 4,0, az építőipar teljesítménye 23,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A mezőgazdaság öt negyedévi csökkenés után először járult hozzá az idei második negyedévben a gazdasági növekedéshez, 3,2 százalékkal nőtt a termelésben hozzáadott érték.A felhasználási oldalon a háztartások tényleges fogyasztása 4,3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, a fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 5,3 százalékkal emelkedett, ám ez alacsonyabb az előző két negyedévi 5,9, illetve 5,6 százalékosnál.A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 8,9 százalékkal emelkedett - közölte a KSH.A bruttó állóeszköz felhalmozás (a beruházások) továbbra is jelentősen nőtt, a második negyedévben 15,0 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakáét az első negyedévi 17,1 százalékot követően.A külkereskedelmi forgalomban folyó áron az egy évvel korábbinál 104 milliárd forinttal alacsonyabb, 827 milliárd forint aktívum keletkezett. Az export 6,2, az import 7,5 százalékkal emelkedett. Az áruforgalomban a kivitel 5,9, a behozatal 8,4 százalékkal nőtt. Az idegenforgalmat is beleértve a szolgáltatások exportja 7,2 százalékkal, importja 3,0 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.A második negyedévi GDP-növekedéshez a végső fogyasztás 2,8, a bruttó felhalmozás 2,6 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 0,5 százalékponttal lassította a gazdasági növekedést.