A közmédia több tucat ingatlant enged el

Korábban tévé-, rádióstúdióknak helyet adó ingatlanokat, illetve a Magyar Távirati Iroda egyes tudósítói irodáit és üdülőt is átad a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.-nek - írja a Világgazdaság Azokról az ingatlanokról van szó, amelyek nem szükségesek az MTVA feladatainak ellátásához, így ezeknek az állami ingatlanoknak a tulajdonosi joggyakorlását a későbbiekben a vagyonkezelő látja el. Az MNV Zrt. Budapesten 26, vidéken 21 ingatlan esetében veszi át a tulajdonosi jogok gyakorlását az MTVA-tól.A közmédia budapesti két legemblematikusabb épületét, a Naphegy tér 8. szám alatti ingatlan teljes területét, illetve a Bródy Sándor utcai társasházi ingatlant – az archívumok és a stúdiók későbbi végleges elhelyezéséig – továbbra is az MTVA használja.Az MTVA feladatellátásához nem szükséges 20 vidéki ingatlan közül 11-et az MTVA bérbeadással hasznosít jelenleg is, kilenc üresen áll.Az átadás-átvétel a két szervezet közötti megállapodás aláírásával több ütemben fog történni, ennek előkészítése jelenleg is zajlik - tudta meg a Világgazdaság az MNV-től. Az ingatlanok jövőbeli hasznosításával kapcsolatban a társaság az átvételt követően fog dönteni.