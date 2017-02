A magyar dolgozók 44 százaléka menne külföldre

A közép-kelet-európai munkavállalók szívesen dolgoznának külföldön – derül ki a Paylab.com nemzetközi bérösszehasonlító portál 11 országban és közel 35 ezer résztvevő körében készített kutatásából. Tízből mindössze három ember zárta ki teljesen a külföldi munkavállalás lehetőségét, miközben minden második dolgozó hajlandó lenne más országba költözni néhány hónapra, vagy akár hosszabb időre is egy új lehetőség kedvéért. A többség azonban válogatós az állásajánlatokat illetően.A felmérés eredményei alapján a közép-kelet-európai munkavállalók 28%-a szívesen dolgozna külföldön rövid ideig, vagyis néhány hétig, hónapig. Közel minden ötödik válaszadó (19%) azonban úgy nyilatkozott, hogy több mint egy évre is külföldre költözne egy jó munkalehetőség esetén.

A magyar dolgozók 44%-a menne külföldre, 9%-uk néhány hétre, 11% néhány hónapra, a válaszadók negyede pedig akár hosszabb időre is kiköltözne. A legtöbben Csehországból, Szerbiából, valamint Bosznia és Hercegovinából nyitottak a külföldi munkalehetőségek iránt, míg a legkisebb érdeklődés a Balti országoknál mutatkozott. A balkáni és a lengyel emberek hajlandóak hosszabb időre is külföldre költözni, a szlovák és a szlovén dolgozók pedig inkább a rövid távú lehetőségekre nyitottak.

Miért szeretnének az emberek külföldön dolgozni?

Leginkább a szakértők és a specialisták mennének

Az idősebb munkavállalók is elcsábulnának

A munkaerő áramlás akadályai

A legnagyobb motivátor a munkaerő áramlás során a magasabb fizetés, de gyakori okként szerepel a karrierépítési lehetőség, az új munkatapasztalatok szerzése vagy a nyelvtudás fejlesztése.A munkavállalók leginkább azt értékelnék, ha magukkal vihetnék a családjukat, hiszen a családtól való elszakadás a legnagyobb akadály – ez főleg a 25-44 éves korosztályra érvényes, vagyis azokra, akik leginkább érintettek a családalapításban. További fontos tényező, hogy minden ötödik munkavállaló elvárná, hogy a munkaadója segítse őt a váltás folyamatában, főként a szervezési és adminisztrációs ügyekben.Érdekesség, hogy a külföldi munka leginkább a diplomás emberek (54%) számára érdekes, az érettségizett munkavállalók 45%-a menne el. Az alacsonyabb végzettséggel rendelkezőknek kisebb igényeik vannak a felkínált állást illetően, közel felük bármilyen munkát elvállalna. Ezzel szemben a magasabb végzettségűek hasonló területen dolgoznának más országban is, mint odahaza.A külföldi munka iránt leginkább az informatika, az építőipar, az ingatlan, az adminisztráció, az ügyféltámogatás, a pénzügy, a bankügy, az egészségügy és a szociális ellátás területén dolgozó munkavállalók érdeklődnek.Fontos tényező továbbá, hogy leginkább azok nyitottak, akik otthon is az átlagnál magasabb fizetéssel rendelkeznek. Pozíciószint szerinti összehasonlítás alapján főleg a mérnökök (53%), a középvezetők és menedzserek (54%) valamint a felsővezetők (52%).A külföldi munkalehetőségek nem csak a fiatalokat érdeklik. Természetesen a 34 év alatti korosztály a leginkább érintett, hiszen a megkérdezettek több mint fele dolgozna más országban. A 35-44 éves korosztály 41%-a, a 45-55 évesek 36%-a, de még az 55 év felettiek közel harmada (31%) is szívesen elköltözne.A válaszok alapján az idősebbek leginkább a nagyobb tapasztalatuk és a jobb anyagi lehetőségek miatt mennének, ráadásul nekik már többnyire felnőtt gyerekeik vannak, így könnyebben elköltöznének a családtól és a barátoktól. Másik oldalról nézve viszont az ő esetükben a legnagyobb akadály a kellő nyelvtudás hiánya.A külföldi munkalehetőség elutasításának leggyakoribb indokaként a családtól és barátoktól való elszakadás szerepelt. Ezt az okot jelölte meg minden második válaszadó. A nyelvtudás hiánya az emberek negyedénél szerepelt, minden ötödik válaszadó pedig az idegen környezettől való félelmei miatt maradna otthon, és 15% a diszkrimáció és a hátrányos munkahelyi helyzet iránti aggodalmát fejezte ki. A legkevesebben az utazástól való kényelmetlenségeket (8%) és egészégügyi indokokat jelölték meg (7%).