A magyar fiatalok negyede ahogy megkapja a pénzét, el is veri

A pénzügyi ismeretet mérő kérdésekre adott helyes válaszok aránya (%). Forrás: Esély

Ha ön 18 és 35 év közötti fiatal, akinek fogalma sincs a pénzről, akkor egyrészt kezdhet aggódni, mert ebből még baj lehet, másrészt viszont ne féljen, nincs egyedül. Egy új tanulmány szerint a korosztály negyedére igaz, hogy folyamatosan szorong az anyagi helyzete miatt, de ahogy pénzhez jut, azonnal elkölti, miközben azt sem tudja, mi fán terem a kamatos kamat.Nemrég az Abcúg is írt róla, hogy a középiskolások szinte semmit sem tanulnak a pénzügyekről , és sokat hallani róla, hogy a nyugat-európaiakhoz képest alig konyítunk valamit a dologhoz. Ha ez igaz is, a helyzet nem fekete-fehér, hiszen vannak, akik képesek tudatosan megtervezni a költéseiket, és otthon vannak a banki szolgáltatások világában is.Németh Erzsébet (Budapesti Metropolitan Egyetem, Állami Számvevőszék), Zsótér Boglárka (Budapesti Corvinus Egyetem) és Luksander Alexandra (Állami Számvevőszék) éppen arra voltak kíváncsiak, hogy milyen a 18 és 35 év közötti fiatalok viszonya a pénzhez, mennyire értenek hozzá, hogyan bánnak vele, és ez alapján hányféle csoportot lehet elkülöníteni a korosztályban. A kutatáshoz a GfK 2015-ös reprezentatív felmérését használták fel, ami az OECD kérdőívén alapult. Az eredményekből írt tanulmány nemrég jelent meg az Esély című folyóiratban.A pénz arra való, hogy elköltsük, holnap meg majd csak lesz valamiMielőtt jobban belemennénk, kik a kuporgatók és kik a hedonisták, lássuk, mi derült ki általában a fiatal felnőttek pénzügyi kultúrájáról. A nyolc kérdésből álló, pénzügyi intelligenciát mérő feladatsoron átlagosan 5,73 pontot értek el a nyolcból, de alig 13 százalékuk tudott minden kérdésre helyesen válaszolni. A kölcsön kamatának értelmezése sikerült a legjobban, és elég sokan tudták a választ az inflációról vagy a kockázat és a hozam viszonyáról szóló feladatokra is. A kamatos kamat viszont pocsékul sikerült, csak 38,7 százalékban válaszoltak rá helyesen.

Pénzügyi attitűdkérdésekre adott átlagos pontszámok. Forrás: Esély

Megnézték azt is, hogy a válaszadók vajon mennyire látják reálisan a saját pénzügyi tudásukat. Ez azért fontos, mert ha valaki túlságosan pozitívan látja magát, az indokolatlan kockázatvállaláshoz vezethet, ha viszont túl negatívan, akkor akár nyereséges üzletektől is eleshet. Kiderült, hogy csak a fiatalok húsz százaléka látja olyannak a tudását, amilyen a feladatok alapján valójában.A pénzügyi viselkedést (vagyis hogy az illető készít-e költségvetést vagy figyel-e a tartalékaira) viszont ennél jobban befolyásolja, hogy valakinek milyen az érzelmi viszonya a pénzhez. A kutatás alapján a 18-35 évesek az idősebbekhez képest inkább hosszú távú célokat tűznek maguk elé, és nagyobb megelégedéssel tölti el őket, ha elköltik a pénzt, mint ha félreteszik. Inkább a mának élnek, hiszen a pénz arra való, hogy elköltsük, holnap meg majd csak lesz valami.A fiatalok inkább kockáztatnak, és vásárlás előtt kevésbé fontolják meg, hogy telik-e arra, amit meg akarnak venni. A következő ábrán látszik, hogy egy ötös skálán átlagosan hányas pontszámot adtak a fiatalok és az idősebbek a pénzügyi hozzáállással kapcsolatos kérdésekre.

a fiataloknak csak 22,1 százaléka készít költségvetést, elsősorban a nők és a fővárosban élők,

40,5 százalékuknak van megtakarítása, többségüknek lakossági számlán vagy odahaza készpénzben, és

53,2 százalékuknak vannak pénzügyi céljai.

Pénzügyi célok elérésére irányuló intézkedések. Forrás: Esély

A kérdések harmadik része a pénzügyi magatartásról szólt, amiből kiderült, hogyA fiatalok és az idősebbek egész más stratégiákkal próbálják elérni a céljaikat. A 18-35 évesek inkább cselekvési tervet készítenek és keresnek valamilyen kiegészítő munkát, az idősebbek viszont inkább csökkentik a kiadásaikat, megtakarítják vagy befektetik a pénzüket, esetleg hitelt vesznek fel. Ezen a diagramon jól látszik a különbség:

Forrás: Esély

De ez mind csak általánosítás, valójában a fiatalok közt is többféle csoportot lehet elkülöníteni. A tanulmány szerzői hármat találtak, az aggódó költekezőkét, a tudatos kockáztatókét és az óvatos megfontoltakét. Utóbbiakból van a legtöbb, egészen pontosan így oszlanak el a korosztályon belül:

Vagyis a fiatalok negyede tartozik az aggódó, de költekező kategóriába, akiket már a cikk elején is említettünk: ők folyton szoronganak, mert állandóan pénzügyi problémákkal küzdenek. Nincs megtakarításuk, költségvetést sem terveznek, de ahogy pénzhez jutnak, hajlamosak rögtön elkölteni.Ők alkotják a leginkább sérülékeny csoportot, és kevésbé tájékozottak a többieknél: az egyszerű kamatos, a kamatos kamatos és az inflációs feladatokban teljesítettek a legrosszabbul. Az aggódó költekezők vagy teljesen egyedül döntenek a pénzügyekről, vagy valaki más dönt helyettük, de a közös döntéshozatal nem jellemző. Inkább kisebb településeken élnek, keveset keresnek, és pénzügyi céljaik sincsenek.A tudatos kockáztatók vannak otthon a leginkább a pénzügyekben, és ők bíznak magukban a leginkább. Ők szoktak a leggyakrabban közösen dönteni pénzügyi kérdésekben is. Az óvatosak ugyan náluk kevésbé teljesítettek jól a feladatokban, de gyakrabban csinálnak költségvetést, és nagyobb eséllyel is tesznek félre.A tanulmány szerzői szerint a kutatás újdonsága, hogy kiderült, a fiatalok körében van egy pénzügyileg különösen sérülékeny csoport, amelyre oda kell figyelni. Az iskolában pedig tanítani kellene a pénzügyi célok kitűzését, a stratégiaalkotást, vagy hogy hogyan kell elhalasztani a vágyainkat.Nyitóoldali képünk illusztráció.