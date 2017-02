A magyar kkv-k fejlesztéséért fog össze a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Knorr-Bremse

A magyar beszállító kis- és középvállalkozások (kkv) fejlesztése érdekében együttműködés jön létre a Nemzetgazdasági Minisztérium és a fékrendszereket gyártó Knorr-Bremse csoport magyarországi vállalatai között – az erről szóló szándéknyilatkozatot Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és a leányvállalatok vezetői írták alá csütörtökön, Budapesten.Az együttműködés keretében létrejön a Nemzeti beszállítói programok munkacsoport, és a felek olyan beszállítói programok megvalósítására törekszenek, amelyek több oldalról segítik a kkv-k fejlődését és hozzájárulnak ahhoz, hogy beszállítóként kapcsolódjanak a Knorr-Bremse vállalathoz – ismertette a miniszter.Reményét fejezte ki, hogy ez a gyakorlat nem csak a járműgyártásnál, hanem más ágazatokban működő cégeknek is minta lesz majd. A munkacsoport működésének célja, hogy minél több magyar kis- és középvállalkozás számára tegye elérhetővé azt a lehetőséget, hogy multinacionális vállalatok beszállítója legyen – összegezte Varga Mihály.Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkára az MTI érdeklődésére elmondta: a program keretében a Knorr-Bremse ingyen adja át saját tudását, technológiáját a vállalatoknak, amelyeket fejleszt, a kkv-nál megjelenő képzési-, eszköz- és minden egyéb költséget ugyanakkor az állam finanszírozza majd.

Az államtitkár becslése szerint egy program hozzávetőlegesen egymilliárd forintba kerül, a fejlesztések az átlagos 3-5 év helyett pedig mindössze legfeljebb 2 évig tartanak. A mostani megállapodás keretében legalább öt olyan céget fejlesztenek, amely eddig nem szállított, vagy ha beszállító volt a volumenének bővítése a cél.

A tervek szerint több hasonló együttműködés is születik majd a nagyvállalatok és a kormány között, amellyel mintegy 100 kkv kerülhet be a programba - ismertette az államtitkár.

Bíró Attila, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. ügyvezető igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a vállalatcsoport több mint 20 éve kezdett együttműködni magyarországi kkv-kal, az eddigi erőfeszítések eredményeként már 50 százalékos a magyarországi beszerzések aránya.

A Knorr-Bremse beszállító fejlesztési programjaiba már több hazai, pár millió forintos árbevételű vállalkozás kapcsolódott be, amelyek mostanra már nemzetközi piacokon is sikeresek, több milliárd forintos árbevételt érnek el és munkavállalói létszámát is többszörösére növelték.

A vállalatcsoport magyarországi beszállítói sikeresen kapcsolódtak be az ellátási láncba és nemcsak a hazai gyártást látják el hatékonyan, hanem a világ közel 30 országában működő gyárakat is.

A szándéknyilakozatot Bíró Attila mellett szintén aláírta Sávos András, a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Kft. társ ügyvezető igazgatója, Tavaszi Tivadar, a Knorr-Bremse a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Kft. társ ügyvezetője.