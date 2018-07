A magyar munkavállalók fele gondolja úgy, hogy könnyen találna magának új állást

A magyar munkavállalók 52 százaléka nyilatkozott úgy, hogy könnyen találna magának új állást, ha a jelenlegit elveszítené - derül ki a BNP Paribas Cardif biztosító és a Medián legfrissebb, 1200 ember megkérdezésén alapuló, májusi reprezentatív munkaerőpiaci kutatásából, amit kedden juttattak el az MTI-nek.



A felmérés szerint a tavalyi év hasonló időszakához képest 3 százalékpontot emelkedett, így 69 pontos értéket vett fel májusban a BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Indexe. A mérőszám azt fejezi ki egy 100 pontos skálán, hogy a munkavállalók mennyire bíznak abban, hogy jelenlegi foglalkoztatójuk hosszú távon is munkalehetőséget biztosít majd számukra.



A közlemény idézte Kiss Márk Istvánt, a BNP Paribas Cardif biztosító vezérigazgatóját, aki kifejtette, hogy az előző évekhez képest jóval derűlátóbban ítélik meg a munkavállalók állásuk stabilitását, ráadásul az újbóli elhelyezkedés megítélésével kapcsolatos mutató is most először lépte át az 50 százalékos küszöböt.



A karrierhez kapcsolódó jövőképről megjegyezték, hogy a férfi munkavállalók 79 százaléka, a nők 77 százaléka érzi úgy, hogy több mint 5 évig megmarad a munkahelye, illetve a férfiak 76 százaléka, a nők 75 százaléka látja biztosnak a helyét a jelenlegi munkahelyén.



A szektorok szerinti bontást tekintve az iparban és építőiparban 70, a kereskedelemben 71, a közigazgatásban dolgozóknál 68 pontot, a mezőgazdaságban működő munkavállalóknál 61 pontot mértek.



Az iskolai végzettség vizsgálatánál arra mutattak rá, hogy továbbra is a diplomások és az érettségivel rendelkezők alkotják a legbizakodóbb csoportot 74 és 71 ponttal, utánuk 68 ponttal következnek szakmunkás végzettséggel rendelkezők, a legfeljebb 8 osztályt végzettek körében a mutató azonban csupán 55 ponton áll.



A lakóhely szerinti bontásban a budapestiek körében 3, a városban élőknél 5 pontot emelkedett a bizalmi index, így az említett csoportokban 70-71 pontot mértek májusban, viszont a falvakban élőknél 65 pontot regisztráltak, ami 2 pontos visszaesést jelent.



Közölték, hogy szinte minden korcsoportban jelentős javulás tapasztalható: a 18-29 éveseknél 68, a 30-39 éveseknél 70, a 40-49 éves korosztálynál 72 pontot vett fel az index, míg az 50-59 éves korcsoportnál 67, a 60 felettieknél pedig 63 pontot regisztráltak.



Felidézték, hogy 2015 júniusában 62, egy évvel később 60, 2017-ben pedig már 66 pontot ért el a munkavállalói bizalmi index értéke.