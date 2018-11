A magyar szülők 20 százaléka gyűjt pénzt gyerekeinek egy felmérés szerint

A magyarok 85 százalékának az egyik legfontosabb, hogy jó anyagi feltételekkel indítsa gyermekét az életbe, de csak 20 százalék gyűjt pénzt erre - derült ki az OTP Bank öngondoskodási index idei adataiból.



A kutatás szerint abban tízből kilencen egyetértenek, hogy akár lemondások árán is, de fedezni kell a gyerekek középiskolai tanulmányait. Kicsit kevesebben gondolják úgy, hogy az egyetemi évek finanszírozása is a család feladata.



Az OTP Bank keddi közleménye szerint a felmérésben megkérdezettek több mint kétharmada szerint a különórák, a barátokkal közös programok, kirándulások, koncertek anyagi támogatása szintén kötelessége a szülőknek.



A gyerekek hosszabb távú céljainak finanszírozását már kevesebben érzik feladatuknak. Saját lakást, autót kevesebb mint felük venne a gyereknek, és az esküvő költségeinek átvállalására is csak minden második szülő mond biztosan igent.



A megkérdezettek 57 százaléka szerint ameddig a szülő megteheti, támogatnia kell a gyereket, 41 százalék szerint ez függ a gyerek életkorától, társadalmi helyzetétől is.

Jellemzően az előbbi nézet inkább a magasabb végzettségű és jobb vagyoni helyzetű válaszadókra jellemző.