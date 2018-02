A Magyar Telekom nyeresége 5,2 milliárd forint volt 2017. negyedik negyedévében

A Budapesti Értéktőzsde honlapján szerdán közzétett, a nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) alapján készült gyorsjelentés szerint a cég bevétele viszont 161,442 milliárd forintra nőtt az egy évvel korábbi 151,857 milliárdról éves összevetésben, mivel a jelentősen magasabb rendszerintegrációs és információtechnológiai (RI/IT) bevételek, a készülékértékesítési és mobil adatbevételek több mint ellensúlyozták az alacsonyabb vezetékes és mobil hang-, illetve energiaszolgáltatásból származó bevételeket. A növekedésre éves viszonylatban is hasonló tényezők hatottak, így a 2017-es összes árbevétel 6,4 százalékkal, 610,9 milliárd forintra nőtt.



Tavaly az adózott eredmény 40,2 milliárd forint volt, ami 25,6 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2016-ban, mivel a működési eredmény és a pénzügyi ráfordítások javulását ellensúlyozta a 2016. negyedik negyedévben könyvelt egyszeri nyereségadó-bevétel hatása - közölték.



A Telekom 2018-ban enyhén csökkenő, 600 milliárd forint éves árbevételre és nagyjából 190 milliárd forint EBITDA (kamatfizetés, adózás és értékcsökkenési leírás előtti) eredményre számít. A jelenlegi és várható működési és szabályozási környezet alapján úgy számolnak, hogy részvényenként 25 forint osztalékot fognak fizetni a 2018. évi eredmények után, a 2017-eshez hasonlóan.



A jelentés szerint a Telekom EBITDA eredménye tavaly a negyedik negyedévben 1,2 százalékkal 42,3 milliárd forintra emelkedett. Az éves EBITDA 1,0 százalékkal 185,7 milliárd forintra csökkent, mivel a magyarországi bruttó fedezet javulása és a macedón szegmensben elért magasabb EBITDA együttesen sem tudták ellensúlyozni a magyarországi végkielégítési költségek növekedését, illetve az egyéb működési bevételek csökkenését - írták.



A társaság éves mobil bevételei 5,4 százalékkal, 322,7 milliárd forintra emelkedtek, mivel a magasabb mobiladat- és készülékértékesítési bevételek ellensúlyozták az alacsonyabb hangbevételeket, Magyarországon és Macedóniában egyaránt. A vezetékes bevételek a 2016. évi 193,8 milliárd forintról 196,1 milliárd forintra nőttek tavaly. Az RI/IT bevételek 2017-ben 30 százalékkal, 87,5 milliárd forintra emelkedtek éves összehasonlításban. A jelentős növekedést a cég uniós forrásokkal magyarázta Magyarországon. Macedóniában ugyanakkor ezek a bevételek csökkentek, mivel az átmeneti politikai bizonytalanság okán számos nagy állami projektet elhalasztottak.



A nettó adósságráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) 34,8 százalékra javult az egy évvel korábbi 39,3 százalékról.



Az egy részvényre jutó hozam tavaly 44,93 forint volt, szemben a 2016-os 52,10 forinttal.



A jelentés idézi Christopher Mattheisen vezérigazgatót, aki elmondta: 2017-ben a cég ismét erős teljesítményt mutatott fel, az első kilenc hónapban csoportszinten elért bevételnövekedés folytatódott a negyedik negyedévben is. A 2016-ban elért jelentős egyszeri profitot fokozó tételek nélkül is sikerült a 2016. évi EBITDA szintet fenntartani, ami jó kiindulópont az idei évre - tette hozzá.



A szabad cashflow célt is túlteljesítették 3 milliárd forinttal, az évet 58 milliárd forint szabad cashflow-val zárták, míg a CAPEX (beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba) költésük 87 milliárd forint lett. Idén 90 milliárd forintot terveznek beruházásokra költeni a jelentés szerint. A szabad cashflow 2018-ban 60 milliárd forintra nőhet, az új székházba költözéshez kapcsolódó épületeladások miatt - mondta a vezérigazgató.



Az idén céljuk, hogy a vezetékes és mobil szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelekre még nagyobb figyelmet fordítsanak, mivel egyedülálló a pozíciójuk mint az egyetlen olyan szolgáltatóé, amely képes ellátni a magyar háztartások teljes kommunikációs igényét. 2018-ra ez előző évhez képest enyhén csökkenő, de még mindig megközelítőleg 600 milliárd forint bevételt várnak. A változást az energia-üzletágból való kilépésükkel és a várhatóan alacsonyabb készülékértékesítési bevételekkel magyarázta, ezek a változások azonban várhatóan nem érintik a profittermelő képességüket - jelezte.



A Telekom részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a részvények legalacsonyabb ára 453 forint volt, a legmagasabb 525 forint, a papír szerdai záró ára 463,50 forint volt.