A nagycsaládosok jól járnak - egy új lakás is kijön az ingyenmilliókból

Hiába volt rekordközeli tavaly a lakáshitelek népszerűsége, 2017-ben még ennél is több kölcsönt vehetünk fel. Ugyan a jegybank szerint a fix kamatozású hitelek még mindig drágák, azonban a kamatok csökkentéséhez a szabályok módosítására is szükség lenne. A Portfolio Hitelezés 2017 konferenciáján a CSOK lehetséges változtatásairól is beszéltek a panelbeszélgetés résztvevői.Nagy Márton azt a kérdést tette fel a Portfolio Hitelezés 2017 konferenciáján tartott előadásában, hogy vajon mitől drágák a fix kamatozású lakáshitelek. Csökkentek a rövid kamatperiódusú hitelek kamatai, a hosszú kamatperiódusú kölcsönöknél pedig a kamatfelár is csökkent - mondta Fatér Gyula, a Budapest Bank lakossági üzletágvezetője.Bővebb részletek, táblázat