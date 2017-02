A New York-i tőzsdén adhatja el a szaúdi kormány az állami Aramco olajtársaság egy részét

A szaúdi kormány valamelyik vezető nyugati tőzsdén értékesíti koronaékszere, a Saudi Aramco állami olajtársaság egy részét, elvetve azt a korábbi tervét, hogy valahol Ázsiában hajtja végre a bevezetést - értesült a The Wall Street Journal.



A lap úgy tudja, hogy a szaúdi kormány valószínűleg a New York-i értéktőzsde mellett dönt, de egyelőre versenyben van még Torontó és London is.



Korábban ázsiai részvénykibocsátásról volt szó, konkrétan a szingapúri, a hongkongi, a tokiói vagy a sanghaji börze jött szóba. A The Wall Street Journal által idézett források a változtatás okáról nem mondtak semmit.



Tavalyi értesülések szerint a Saudi Aramco összesen 49 százalékos részesedését dobják piacra tíz év alatt. Első lépésben, 2017-2018-ban legfeljebb 5 százaléknyi tulajdonhányad eladására kerülhet sor.



A Saudi Aramco piaci értéke 2 ezer milliárd dollár körüli.



A Saudi Aramco pénzügyeiről szinte semmit nem tudni, a cég még bevételadatait sem közli.



Szaúd-Arábia költségvetése nehéz helyzetbe került a kőolaj világpiaci áresése miatt. A szaúdi kormány által decemberben elfogadott idei pénzügyi évre vonatkozó költségvetési terv 52,8 milliárd dollár költségvetési hiányt irányoz elő. A dokumentum azzal számol, hogy tavalyhoz képest idén 46 százalékkal nő az olajexportból származó bevétel annak ellenére, hogy az OPEC novemberben termelésének a csökkentéséről döntött.