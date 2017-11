A pozitív gazdasági várakozások megjelenhetnek Magyarország adósosztályzatában

A szakértő emlékeztetett, a jövő héten a Fitch Ratings jelenthet be módosítást Magyarország adósosztályzatára, illetve annak kilátására.



Csath Magdolna aláhúzta, nem tudja, hogy ez már most megtörténik-e, de a hitelminősítő intézet döntésekor biztosan figyelembe veszi, hogy Londonban már 5 százalékos magyar gazdasági növekedést várnak, elsősorban az uniós pályázatokkal összefüggő beruházások, valamint az építőipar és a fogyasztás élénkülése miatt.



A közgazdász emellett szólt arról is, hogy Magyarország gazdasági adatai nem maradnak el annyival régiós társaitól, mint amennyivel alacsonyabb a hitelminősítői besorolása.



A Fitch Ratings tavaly május 20-án a nagy nemzetközi hitelminősítők közül elsőként emelte vissza a befektetési ajánlású kategóriába a magyar államadós-besorolást. A cég idén tavasszal változatlan stabil kilátással erősítette meg a devizában és forintban kibocsátott hosszú lejáratú magyar államadósság "BBB mínusz" szintű osztályzatát.