A régi húszezresek már csak idén használhatók

Kiemelték: 2018. január 1-től már csak a két évvel ezelőtt forgalomba hozott, korszerűbb 20 ezer forintos bankjegyeket lehet majd csak a kereskedelmi forgalomban használni.



A megadott határidőig be nem cserélt régi bankjegyek minden bank- és postafiókban még három évig, az MNB lakossági pénztárában pedig húsz évig, azaz 2037. december 31-ig, válthatók át díjmentesen, azonos címletű új bankjegyekre.



A közlemény szerint 2017. november végéig a 20 000 forintos bankjegyeknek már több mint 95 százaléka újakra cserélődött.



Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a régi 10 000 forintos bankjegyek bevonásáról az MNB még nem döntött, így azok a bankjegyek továbbra is korlátozások nélkül használhatók.